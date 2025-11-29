Advertisement
Prayagraj Magh Mela 2026: स्टेशन से सीधा मेला क्षेत्र झट से पहुंचें, नहीं होगी वाहनों को दिक्कत, चलाई जाएंगी 275 शटल बसें

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले में इस बार श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए वाहनों की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रशासन 275 शटल बसें चलाएगा. आइये जानते हैं क्या है पूरा प्लान.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 29, 2025, 05:22 PM IST
Prayagraj Magh Mela 2026: स्टेशन से सीधा मेला क्षेत्र झट से पहुंचें, नहीं होगी वाहनों को दिक्कत, चलाई जाएंगी 275 शटल बसें

Prayagraj: प्रयागराज माघ मेला में कल्पवासियों को मिलाकर इस बार मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है. इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल न चलना पड़े, इसलिए मेले में बड़ी संख्या में शटल बसें भी चलाई जाएंगी. 

माघ मेला 2026 की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और इस बार व्यवस्थाओं को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. अनुमान है कि इस मेला अवधि के दौरान लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, जबकि 20 से 25 लाख कल्पवासी पूरे एक माह तक प्रवास करेंगे. इस अत्यधिक भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार सुगम आवागमन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है.

इस बार माघ मेला 15 दिन पहले 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बताया कि इस बार माघ मेला पिछले वर्षों की तुलना में 15 दिन पहले आरंभ हो रहा है. 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि जैसे मुख्य स्नान पर्व पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि मेला संचालन में सभी विभागों को एकसाथ जोड़ा गया है—सिंचाई विभाग जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, बिजली विभाग निर्बाध ऊर्जा और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेगा, जबकि लोक निर्माण विभाग सात अस्थायी पुल सहित संपर्क मार्ग तैयार करेगा. 

मेले के दौरान चलेंगी 275 शटल बसें 
श्रद्धालुओं के परिवहन को सहज बनाने के लिए इस बार पहली बार शहर की सड़कों पर शटल बस सेवा शुरू की जा रही है. सामान्य दिनों में कुल 100 शटल बसें और प्रमुख स्नान पर्वों पर 275 बसें चलेंगी. 100 शटल बसों में 50 ई-बसें पहले से प्रयागराज में उपलब्ध हैं, जबकि 25 ई-बसें अन्य जिलों से भेजी जाएंगी. इसके अलावा 25 डीज़ल बसें भी रोडवेज की ओर से सेवा में तैनात होंगी. वहीं स्नान पर्वों पर यूपी रोडवेज की अतिरिक्त 175 बसें भी शटल सेवा के तहत चलेंगी.

शुक्रवार को प्रयागराज में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यूपी रोडवेज प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार और मेलाधिकारी ऋषिराज ने रोडवेज बस मूवमेंट प्लान पर चर्चा की. 

कुल 3800 बसें चलेंगी
जानकारी दी गई कि कुल 3800 बसें मेले में संचालित होंगी, जिनमें से 200 बसें जरूरत के अनुसार अंतरजनपदीय व स्थानीय मार्गों पर लगाई जाएंगी. श्रद्धालुओं को लंबी दूरी पैदल न चलनी पड़े, इसके लिए स्नान पर्वों पर शटल सेवा को मुख्य परिवहन साधन बनाया गया है.  बस संचालन के लिए अस्थायी बस स्टेशनों का निर्माण भी अंतिम चरण में है. 

