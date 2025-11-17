Advertisement
Kaushambi News: आवारा सांड के कहर से कांपा कौशांबी! 80 वर्षीय किसान को उठा-उठाकर पटका, दिल दहला देने वाला मंजर!

Kaushambi News: कौशांबी में आवारा सांड ने 80 वर्षीय किसान पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना से गांव में शोक है, जबकि आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर ग्रामीण आक्रोशित हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:03 PM IST
कौशांबी न्यूज/अली मुकता :  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई.  गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक आवारा सांड ने 80 वर्षीय किसान चंद्रशेखर पांडे पर अचानक हमला कर दिया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसान रोज़ की तरह अपने घर के बाहर बैठकर सुबह की धूप सेंक रहे थे. तभी आवारा सांड तेज रफ्तार में आया और उन पर धावा बोल दिया हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि किसान गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के जुवारा गांव का है. घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण घायल किसान को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए रेफर करने की बात कही. हालांकि, हालत बिगड़ती गई और इलाज के दौरान ही चंद्रशेखर पांडे ने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि चंद्रशेखर पांडे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और खेती-किसानी करके ही परिवार का भरण-पोषण करते थे.

स्थानीय पुलिस मौके पर, जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही मंझनपुर थाना पुलिस टीम गांव पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली. फिलहाल पुलिस मामले की औपचारिक कार्यवाही में जुटी है.

आवारा पशुओं से बढ़ रही दिक्कतें
गांव के लोगों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. अक्सर सड़कों और गलियों में घूमते सांड, गाय और अन्य जानवर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ.आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं.

गांव में शोक और आक्रोश दोनों
80 वर्षीय किसान की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. लोग घटना से दुखी हैं और साथ ही आवारा पशुओं की अनदेखी पर नाराज भी. ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों.

