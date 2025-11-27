Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3019705
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Jaunpur में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, तीन लोगों की मौत और 6 घायल

Jaunpur Bus Accident News: जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. यहां बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. यह घटना मुफ्तीगंज बाजार के पास हुई है. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur News/ अजीत सिंह: जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है. जिसमें बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस घटना में तीन बाराती घायल हो गए हैं. जबकि, छह बाराती घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना मुफ्तीगंज बाजार के पास हुई है.

कार सवार तीन लोगों की मौत
बताया जा रहा है कि बारात वाराणसी से जौनपुर की ओर जा रही थी. जब खुशी के माहौल में बाराती आगे बढ़ रही थी, तभी यह घटना हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई हैं. हादसे में कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
 
मृतकों की पहचान वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय बबलू सोनकर, 35 वर्षीय श्यामलाल सोनकर और 45 वर्षीय राजू सोनकर के रूप में हुई है. इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

3 परिवारों में पसरा गहरा मातम
जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, तो आनन-फानन में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए और अस्पताल पहुंचकर राहत व उपचार व्यवस्था का जायजा लिया. जहां एक ओर बारात में शामिल लोग खुशियों से सराबोर होकर समारोह में पहुंचने की तैयारी कर रहे थे. इस भीषण हादसे ने तीन परिवारों में गहरा मातम पसार हुआ है.
 
यह भी पढ़ें: Gorakhpur News: महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bus Accident in Jaunpurjaunpur newsjaunpur police

Trending news

gorakhpur bike theft case
महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र
gorakhpur rain alert
पूर्वी UP में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! कोहरे से ढके रहेंगे ये जिले
Uttarakhand Cold Wave Alert
टिहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा, गंगोत्री में नदी-झरने जमकर हुए बर्फ
UP Rain Alert
UP में बर्फीली हवाओं का टॉर्चर! इन जिलों में जमकर पड़ रहा कोहरा, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
UP BJP
UP BJP जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, मेरठ-हापुड़ से लेकर कौशांबी तक देखें लिस्ट
prayagraj news
551 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई...यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने लगाई लंबी छलांग
Om Prakash Rajbhar
खोंखी आवे सवेरे....घोसी में उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान
IAS Transfer
IAS अनुष्का शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, CM याेगी ने आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर
Varanasi latest news
धनुष और कृति सेनन ने काशी में की गंगा आरती, करने वाले हैं बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका!
Mathura News
मथुरा– वृंदावन की बदलेगी सूरत! ब्रॉड गेज रेल लाइन का रास्ता साफ