Jaunpur में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, तीन लोगों की मौत और 6 घायल

Jaunpur News/ अजीत सिंह: जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है. जिसमें बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस घटना में तीन बाराती घायल हो गए हैं. जबकि, छह बाराती घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना मुफ्तीगंज बाजार के पास हुई है.

कार सवार तीन लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि बारात वाराणसी से जौनपुर की ओर जा रही थी. जब खुशी के माहौल में बाराती आगे बढ़ रही थी, तभी यह घटना हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई हैं. हादसे में कार सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.



मृतकों की पहचान वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय बबलू सोनकर, 35 वर्षीय श्यामलाल सोनकर और 45 वर्षीय राजू सोनकर के रूप में हुई है. इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

3 परिवारों में पसरा गहरा मातम

जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, तो आनन-फानन में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए और अस्पताल पहुंचकर राहत व उपचार व्यवस्था का जायजा लिया. जहां एक ओर बारात में शामिल लोग खुशियों से सराबोर होकर समारोह में पहुंचने की तैयारी कर रहे थे. इस भीषण हादसे ने तीन परिवारों में गहरा मातम पसार हुआ है.



