Prayagraj News: ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पेट में छूटा धागा, जांच में डॉक्टर दोषी, जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन

Prayagraj News: प्रयागराज के जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई हुई है. सीएमओ ने इस हॉस्पिटल का पंजीकरण निलंबित कर दिया है. दरअसल, एक 9 वर्षीय बच्ची के अपेंडिक्स के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से की गई थी. शिकायत के बाद सीएमओ ने इस मामले की जांच हुई थी.

जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल पर कार्रवाई

इस जांच में बच्ची के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है. जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीएमओ ने हॉस्पिटल का पंजीकरण निलंबित कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, संगम नगरी प्रयागराज के शांतिपुरम के शिरीष चंद्र पांडेय की 9 साल की बेटी आराध्या पांडेय है. उसके पेट में नीचे दाहिनी तरफ दर्द और बुखार था. इसके बाद परिजन उसे अपने परिचित डॉ. विजय मिश्रा की सलाह पर 30 अगस्त को ट्रैफिक चौराहे स्थित जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल में ले गए.

बच्ची के ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही

इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट की सलाह दी. जांच में पता चला कि आराध्या को अपेंडिसाइटिस और पेट में संक्रमण पाया गया. इसके बाद ऑपरेशन की सलाह दी. 30 अगस्त की शाम 7 बजे निश्चेतक डॉ. ओपी वर्मा और सर्जन डॉ. केपी सिंह ने स्पाइनल एनेस्थिसिया देकर लैप्रोटॉमी करके अपेंडिक्स को निकाल दिया, लेकिन धागा और कुछ टिस्यू पेट में ही छूट गया था.

डिप्टी सीएम को मिली थी शिकायत

2 सितंबर को आराध्या को डिस्चार्ज कर दिया गया. फिर 6 सितंबर को आराध्या के पेट से सूचर लाइन से मवाद निकलने लगा और उसे दर्द भी शुरू हो गया. फिर उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां कुछ जांच के बाद खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए. परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच हुई. जांच कमेटी की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई.

इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके तिवारी ने संबंधित जेपी मेमोरियल अस्पताल का पंजीकरण निलंबित किया गया है. वहीं, इसकी शिकायत खुद आराध्या ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से की थी. उनके निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था.

