11 साल बाद भी पत्नी का हक बरकरार! इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसे हर शादीशुदा महिला का जानना जरूरी

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की अपीलीय अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पति को पत्नी के रहने के लिए ससुराल में समुचित व्यवस्था करने और ऐसा संभव न होने पर उसी स्तर का वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. यह आदेश न्यायमूर्ति अचल सचदेव की अदालत ने गाजियाबाद के पति की याचिका पर दिया है.
क्या है ये पूरा मामला?
हाई कोर्ट का कहना है कि लंबे समय से अपने पति से अलग रहने वाली पत्नी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं. यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थी में साथ रहे हैं, तो पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है. हाई कोर्ट ने 11 साल बाद दायर आवेदन को देरी के आधार पर खारिज करने से इंकार कर दिया है. दरअसल, पति का आरोप है कि 30 अक्टूबर 2000 से पत्नी मायके में रह रही है. नवंबर 2011 में पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दाखिल किया. पति ने पत्नी के आवेदन को 11 साल की देरी से दाखिल करने के आधार पर खारिज करने की मांग की.
मामले पर कोर्ट ने क्या कहा?
पत्नी की ओर से अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी कि विवाह के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया. 2000 में ससुराल से निकाल दिया गया. इसके बाद उसने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया. पति ने न तो उसे अपने साथ रखा और न ही उसके रहने की स्थायी व्यवस्था की. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया और कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आवेदन दाखिल करने की तिथि पर भी पति-पत्नी साथ रह रहे हों.
पति की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थ जीवन में साथ रह चुके हैं तो घरेलू संबंध माना जाएगा. पीड़ित महिला अधिनियम के तहत संरक्षण, निवास और अन्य वैधानिक राहत पाने की हकदार होगी. अपीलीय अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है. इस टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने पति द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया.
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