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11 साल बाद भी पत्नी का हक बरकरार! इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसे हर शादीशुदा महिला का जानना जरूरी

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय से पति से अलग रहने के आधार पर पत्नी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते. यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थी में साथ रहे हैं तो पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 14, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:13 AM IST
11 साल बाद भी पत्नी का हक बरकरार! इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसे हर शादीशुदा महिला का जानना जरूरी
Image Credit: Allahabad High Court NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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