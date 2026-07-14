11 साल बाद भी पत्नी का हक बरकरार! इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसे हर शादीशुदा महिला का जानना जरूरी

क्या है ये पूरा मामला?

हाई कोर्ट का कहना है कि लंबे समय से अपने पति से अलग रहने वाली पत्नी के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं. यदि पति-पत्नी कभी साझा गृहस्थी में साथ रहे हैं, तो पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत मांग सकती है. हाई कोर्ट ने 11 साल बाद दायर आवेदन को देरी के आधार पर खारिज करने से इंकार कर दिया है. दरअसल, पति का आरोप है कि 30 अक्टूबर 2000 से पत्नी मायके में रह रही है. नवंबर 2011 में पत्नी ने पति के खिलाफ घरेलू अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दाखिल किया. पति ने पत्नी के आवेदन को 11 साल की देरी से दाखिल करने के आधार पर खारिज करने की मांग की.