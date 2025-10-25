प्रयागराज में पत्रकार की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दो को दबोचा, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

Prayagraj Patrakar Ki Hatya: प्रयागराज में गुरुवार देर शाम सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हर्ष होटल के पास पत्रकार एलएन सिंह उर्फ पप्पू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें आनन-फानन में एसआरएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी विशाल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में तीन गोलियां लगीं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

नशे के विवाद में टोकने पर हत्या का खुलासा

पूछताछ में आरोपी विशाल ने कबूल किया कि पत्रकार एलएन सिंह ने उसे नशे को लेकर टोका था, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. आरोपी ने बताया कि झगड़े के बाद उसने खुल्दाबाद इलाके से चाकू खरीदा और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की सख्त कार्रवाई

एसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपी विशाल का एक दिन पहले पत्रकार से विवाद हुआ था. उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पीड़ित परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन की पूरी संवेदना है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने दिलाया मदद का भरोसा

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि पत्रकार के परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी. साथ ही शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है.

और पढे़ं: फर्रूखाबाद में बंम की तरह फटा गैस सिलेंडर! जोरदार धमाके से आसपास के हिले मकान, दहशत में आए लोग

