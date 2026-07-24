कौशांबी में अतीक अहमद पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 24 करोड़ की संपत्ति जब्त

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कौशांबी न्यूज: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. प्रयागराज और कौशांबी प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत चायल तहसील के अंतर्गत आने वाले रसूलाबाद कोइलहा गांव में अतीक अहमद की अवैध रूप से बनाई गई करीब 24 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को पूरी तरह जब्त कर लिया गया है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों और उनके करीबियों में हड़कंप मच गया है.
लगभग 6 बीघा बेशकीमती जमीन और अमरूद का बाग
प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, रसूलाबाद कोइलहा गांव में जब्त की गई यह जमीन लगभग 6 बीघा है और इसकी बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है. इस जमीन के एक हिस्से पर अमरूद का बाग लगा हुआ है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा अभी खाली पड़ा है. इस खाली पड़ी जमीन की एक दिलचस्प बात यह है कि यहां आसपास के युवा क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए आते थे. युवाओं ने इस खाली ज़मीन पर अपनी प्रैक्टिस के लिए एक पक्की पिच बना रखी थी और चारों तरफ नेट लगाकर अभ्यास किया करते थे, लेकिन अब इस पूरी जमीन पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगाकर कानूनी कब्ज़ा ले लिया है.
लगातार जारी है माफिया के खिलाफ कानूनी अभियान
अधिकारियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन माफिया अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान चला रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर उतरकर अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है. अब तक इस खूंखार गैंग के सरगना समेत कुल 227 गैंग सदस्यों के खिलाफ अलग-अलग गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन लगातार उन संपत्तियों की पहचान करने में जुटा हुआ है जो अपराध के जरिए अवैध रूप से बनाई गई हैं और उन्हें कानून के दायरे में लाकर लगातार जब्त किया जा रहा है.
अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने का संकल्प
प्रशासन ने एक बार फिर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया और संगठित अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा. उनके खिलाफ यह बुलडोजर और जब्ती का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति से खड़े किए गए साम्राज्य को कानून के जरिए नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ताकि इन अपराधियों की रीढ़ यानी उनका आर्थिक नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो सके और समाज में कानून का राज कायम रहे.