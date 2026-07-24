कौशांबी में अतीक अहमद पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 24 करोड़ की संपत्ति जब्त

लगभग 6 बीघा बेशकीमती जमीन और अमरूद का बाग

प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, रसूलाबाद कोइलहा गांव में जब्त की गई यह जमीन लगभग 6 बीघा है और इसकी बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है. इस जमीन के एक हिस्से पर अमरूद का बाग लगा हुआ है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा अभी खाली पड़ा है. इस खाली पड़ी जमीन की एक दिलचस्प बात यह है कि यहां आसपास के युवा क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए आते थे. युवाओं ने इस खाली ज़मीन पर अपनी प्रैक्टिस के लिए एक पक्की पिच बना रखी थी और चारों तरफ नेट लगाकर अभ्यास किया करते थे, लेकिन अब इस पूरी जमीन पर प्रशासन ने अपना बोर्ड लगाकर कानूनी कब्ज़ा ले लिया है.