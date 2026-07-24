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कौशांबी में अतीक अहमद पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 24 करोड़ की संपत्ति जब्त

Kaushambi News : प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. प्रयागराज और कौशांबी प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत चायल तहसील के अंतर्गत आने वाले रसूलाबाद कोइलहा गांव में अतीक अहमद की अवैध रूप से बनाई गई करीब 24 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को पूरी तरह जब्त कर लिया गया है.

Written ByALI MUKTEDAEdited ByJyoti Kumari
Published: Jul 24, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:21 PM IST
कौशांबी में अतीक अहमद पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, 24 करोड़ की संपत्ति जब्त

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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