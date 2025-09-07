इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ राय को केंद्र ने किया नियुक्त, जानें कौन हैं ये?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2911947
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ राय को केंद्र ने किया नियुक्त, जानें कौन हैं ये?

Allahabad High court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को दो नए जज मिले हैं. केंद्र सरकार ने राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ कुमार राय को नियुक्ति दी है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोनों के नामों की सिफारिश की थी. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad High court News
Allahabad High court News

Allahabad High court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई है. केंद्र सरकार ने दो नए जजों के नियुक्ति को मंजूरी दी है. दोनों के नामों की सिफारिश इस साल मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी थी. कहा जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति से लंबित मुकदमों की सुनवारई में तेजी आएगी.

हाईकोर्ट में दो जजों की नियुक्ति
जिन दो नए जजों की नियुक्ति की गई है, उनमें अधिवक्ता अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला हैं. नई नियुक्तियों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 के मुकाबले 86 हो जाएंगी. 2 सितंबर को कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 26 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी. 

केंद्रीय मंत्री ने साझा की जानकारी
कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं ये दोनों?
जानकारी के मुताबिक, अमिताभ कुमार राय लखनऊ के रहने वाले हैं और लंबे समय से विधि क्षेत्र में कार्यरत हैं. वहीं, राजीव लोचन शुक्ला प्रयागराज के रहने वाले हैं, फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उनका परिवार न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है. राजीव लोचन शुक्ला के दादा एम.एन. शुक्ला भी जज थे.

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा दावा, कांग्रेस-राजद पर साधा निशाना

TAGS

Allahabad High Courtappointment of 2 new judgesprayagraj newsjustice amitabh raijudge rajiv lochan shukla

Trending news

dog terror in bijnor
गुलदार के बाद आवारा कुत्तों का खौफ,1-2 नहीं तीन बच्चों को नोंच डाला,घर में दुबके लोग
Uttarkashi Cloudburst
उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल,घरों में घुसा मलबा,बाजार जलमग्न,उफान पर बरसाती नाले
noida Latest News
कबाड़ से बनाए डायनासोर जैसे विशाल जंगली जीव, CM योगी करेंगे अनोखे पार्क का उद्घाटन
Sex racket in naini
Prayagraj News: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े दो युवक और दो युवती
Ayodhya news
आज बंद रहेंगे राममंदिर के कपाट,सभी पास निरस्त,जानें कब तक नहीं होंगे रामलला के दर्शन
grand festival in govardhan
गोवर्धन में महा उत्सव, सजे दिव्य छप्पन भोग, रत्न जड़ित भव्य हिंडोले पर विराजे प्रभु
GST Tax Fraud
Jaunpur News:15 हजार कमाई...4.42 करोड़ का GST नोटिस, अब मजदूर लगा रहा न्याय की गुहार
UP Encounter
UP में आगरा से लखनऊ तक कई जगह बदमाशों का हाफ एनकांउटर, मुजफ्फरनगर में अपराधी जिलाबदर
UPSSSC PET Exam 2025
कानपुर स्टेशन पर PET परीक्षार्थियों का हुजूम, स्लीपर-एसी कोच में खचाखच भरे छात्र
Kanpur News
भांजे के इश्क में पत्नी ने पति को मारा,शव गलाने के लिए डाला नमक, ऐसे खुला राज
;