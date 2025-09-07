इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले दो नए जज, राजीव लोचन शुक्ला और अमिताभ राय को केंद्र ने किया नियुक्त, जानें कौन हैं ये?

Allahabad High court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की गई है. केंद्र सरकार ने दो नए जजों के नियुक्ति को मंजूरी दी है. दोनों के नामों की सिफारिश इस साल मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी थी. कहा जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति से लंबित मुकदमों की सुनवारई में तेजी आएगी.

हाईकोर्ट में दो जजों की नियुक्ति

जिन दो नए जजों की नियुक्ति की गई है, उनमें अधिवक्ता अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला हैं. नई नियुक्तियों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 के मुकाबले 86 हो जाएंगी. 2 सितंबर को कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 26 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी.

केंद्रीय मंत्री ने साझा की जानकारी

कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद अमिताभ कुमार राय और राजीव लोचन शुक्ला अधिवक्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं.

कौन हैं ये दोनों?

जानकारी के मुताबिक, अमिताभ कुमार राय लखनऊ के रहने वाले हैं और लंबे समय से विधि क्षेत्र में कार्यरत हैं. वहीं, राजीव लोचन शुक्ला प्रयागराज के रहने वाले हैं, फौजदारी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उनका परिवार न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है. राजीव लोचन शुक्ला के दादा एम.एन. शुक्ला भी जज थे.

