दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पहली बार यूपी एटीएस संभालेगी कमान

Magh Mela 2026: दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहें हैं. माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के हवाले रहेगी, संगम नोज से करीब दो सौ मीटर दूर किला घाट के पास एटीएस ने अपना स्पॉट भी बना दिया है. 

Last Updated: Nov 21, 2025, 12:23 PM IST
Prayagraj Magh Mela 2026: दिल्ली में लालकिले के पास हुए विस्फोट के बाद प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहें हैं. इस बार माघ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के हवाले रहेगी, संगम नोज से करीब दो सौ मीटर दूर किला घाट के पास एटीएस ने अपना स्पॉट भी बना दिया है. किला घाट से एटीएस के जवान पूरे माघ मेले की सुरक्षा पर नजर रखेंगे. 

बढ़ाए गए पुलिस थाने और चौकियां
माघ मेला क्षेत्र में इस बार पुलिस थानों के साथ ही पुलिस चौकियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है. पिछले माघ मेले की तुलना में करीब 15 फ़ीसदी अधिक पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी. करीब 200 सीसीटीवी कैमरे भी पूरे माघ मेला क्षेत्र में लगाए जाएंगे, इंट्री और एग्जिट प्वाइंट के अलावा मेले की हर गतिविधियों पर कैमरों की नजर रहेगी. आईट्रिपलसी से सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी.

कब से शुरू होगा माघ मेला?
प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ होने जा रहा है. माघ मेले में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, क्योंकि बीते महाकुंभ में देश और दुनियां के कोने कोने से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे थे. इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार माघ मेले में भी श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी होगी. जिसके चलते सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए इसके लिए भी ख़ास तैयारियां की जा रही हैं. 

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश
सनातन का सबसे बड़ा धर्म और आस्था का पर्व माघ मेले में कोई विघ्न न पहुंचा सके, इसकी भी तैयारियां अभी से की जा रहीं हैं. योगी सरकार ने माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं. सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान, पीएसी और आरएएफ के जवान भी माघ मेले में तैनात रहेंगे. इन सबके के अलावा यूपी एटीएस को माघ मेले में सुरक्षा की कमान सौंपी गई है.

