Prayagraj News: आपकी ड्राइविंग कितनी फिट? AI करेगा तय, यूपी के इस शहर में शुरू हुआ ऑटोमेटेड ट्रैक पर DL का टेस्ट

मोहम्मद गुफरान/ प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब डीएल के लिए परीक्षा लेने का जिम्मा आरआई के हाथ से निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को मिल गया है. संगम नगरी प्रयागराज में यूपी का अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों का टेस्ट सेंसर और एआई बेस्ड वीडियो कैमरों की मदद से पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से होगा.

ऑटोमेटेड ट्रैक पर होगा ड्राइविंग टेस्ट

अत्याधुनिक तकनीक से लैस नए ऑटोमेटेड ट्रैक पर बाइक, कार और भारी वाहनों के चालकों का अलग-अलग टेस्ट होगा. ट्रैक पर लगे हाईटेक सेंसर और एआई बेस्ड वीडियो कैमरे हर चालक की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे. जिसके बाद एआई सॉफ्टवेयर के जरिए यह तय होगा कि आवेदक ने टेस्ट पास किया है या नहीं.

पारदर्शी और निष्पक्ष होगी DL की प्रक्रिया

अब तक ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ के प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) के सामने दिया जाता था, जिससे कई बार भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने में आती थीं. लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम में इंसानी दखल खत्म हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी.

रिजल्ट भी एआई आधारित कैमरों के जरिए

एआरटीओ राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि प्रयागराज के नैनी में एआई बेस्ड ट्रैक तैयार कर लिए गए हैं. अब यहां पर आरआई के बजाय एआई बेस्ड वीडियो कैमरों की मदद से चालक अपनी परीक्षा देंगे, जिसका रिजल्ट भी एआई आधारित कैमरों के जरिए ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा. एआटीओ ने बताया कि यह ऑटोमेटेड सेंटर एक निजी कंपनी ने अपने खर्चे पर तैयार किया है. नए सेंटर में एल-शेप, एच-शेप, स्लोप, ब्रेक टेस्ट जैसे अलग-अलग पैटर्न पर चालक को परखा जाएगा. सेंसर बताएंगे कि कहीं चालक ने लाइन क्रॉस तो नहीं की या समय से पहले ब्रेक तो नहीं लगाया. यह पूरा टेस्ट 100 नंबर का होगा जिसमें से 60 नंबर लाने पर ही ड्राइविंग टेस्ट क्लियर माना जाएगा.

DL बनवाने की नई व्यवस्था हुनर और योग्यता पर आधारित

नई व्यवस्था से इस प्रक्रिया के चलते ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए हुनर और योग्यता ही एकमात्र आधार रह जाएगा. पारदर्शिता भी आएगी, देश ही नहीं दुनियां के किसी भी कोने में इस तकनीक के जरिए बने ड्राइविंग लाइसेंस की उपयोगिता रहेगी.

