Prayagraj News: ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें.. AIMIM नेता ने सीएम योगी से की मांग

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद ने उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की है. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उस दिन प्रदेशभर में सभी शराब की दुकानें बंद की जाएं. पैग़म्बर मोहम्मद साहब के यौमे पैदाइश के मौके पर बारह रबीउल अव्वल का पर्व मनाया जाता है. जुलूस और मोहम्मद साहब के इस्लामी ख़ित्मात पर होता है जलसा.

सीएम योगी से शराब बंदी की मांग-AIMIM नेता

हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी यूं तो देशभर के मुसलमानों को उकसाने वाले बयान अक्सर देते रहते हैं. लेकिन उनकी पार्टी AIMIM से जुड़े नेता भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहते हैं. बारह रबीउल अव्वल 5 सितंबर को देश और दुनियाभर में मनाया जाएगा, ऐसे में एआईएमआईएम ने यूपी में इस दिन सीएम योगी से शराब बंदी की मांग रख दी है. एआईएमआईएम ने सीएम योगी से मांग कि है कि जिस तरह से सावन मास में कावड़ियों की आस्था का ख्याल रखकर मुस्लिमों की मीट की दुकानें बंद कराई गईं हैं, उसी तरह से 5 सितंबर को इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंदी की जाए ताकि मुस्लिमों के धार्मिक परंपरा में किसी तरह की खलल न पड़े.

बारह रबीउल अव्वल के दिन शराब यूपी में बंदी

AIMIM प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शराब बंदी की मांग करके यूपी की सियासत को गर्मा दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से मुस्लिमों की मांस की दुकानें सावन के महीने में बंद करा दी गईं उसी तरह से बारह रबीउल अव्वल के दिन शराब की भी यूपी में बंदी की जाए, तभी समझा जाएगा कि यूपी में सीएम योगी मुस्लिमों की आस्था का ख्याल रखते हैं.

सरकार रखे कांवड़ियों की आस्था का ख्याल

AIMIM नेता अफ़सर महमूद ने कहा मुस्लिम समाज इस खास मौके पर जुलूस निकालने के साथ तमाम धार्मिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं ऐसे में सीएम योगी को कावड़ियों की तरह मुस्लिमों की आस्था का भी ख़्याल रखना चाहिए.