Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

अखिलेश यादव और तेजस्‍वी सनासन को कर रहे अपमानित...कौशांबी में योगी के मंत्री का बड़ा बयान

Kaushambi News: कौशांबी में नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 04:39 PM IST
Nand Gopal Gupta Nandi
Nand Gopal Gupta Nandi

Kaushambi News: यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्‍ता नंदी ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है. मीडिया के सवाल पर मंत्री नंद गोपाल गुप्‍ता ने ऐसा बयान दे दिया जो अब विवादों में घिर सकता है. बता दें कि नंद गोपाल गुप्‍ता नंदी कौशांबी पहुंचे थे. 

बिहार चुनाव के बहाने विपक्ष पर हमला 
कौशांबी में नंदी ने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि जब इन नेताओं को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, तब ये मस्जिदों में जाकर बातें कर रहे थे. मंत्री नंदी ने तंज कसते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. नंदी ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अभी चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं दिख रहा, लेकिन विपक्षी दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. मैं समझता हूं कि ऐसे मूर्ख लोगों से बात पर कन्‍फ्यूजन करना अपने और हम लोगों का समय बर्बाद करना है. इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. 

विपक्ष के दिन लद गए
नंदी ने कहा कि विपक्ष में जब भी आप देखेंगे कि सनातन को बदनाम करने और अपमानित करने की कोश‍िश की. साथ ही तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया. ऐसी पार्टियों के दिन लद गए. अब हिंदुस्तान का मददाता हिंदुस्तान की तरक्की चाहता है. एनडीए भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहा है. नंदी के इस बयान को लेकर अब सियासी महकमों में हलचल तेज है. विपक्षी दलों ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के रुख का बचाव किया है. 

kaushambi news

