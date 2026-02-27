Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कानूनी घड़ी की टिक-टिक शुरू.. क्या आज बदल जाएगी अविमुक्तेश्वरानंद की कहानी? हाईकोर्ट में आज का दिन अहम

Swami Awimukteshwaranand POCSO Case: नाबालिग बटुकों से यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. अगर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:45 PM IST
Swami Awimukteshwaranand
Swami Awimukteshwaranand

Swami Awimukteshwaranand POCSO Case: नाबालिग बटुकों से यौन उत्पीड़न के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बेल होगी या जेल आज तय होने वाला है. दरअसल,  स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 

मामले पर क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?
सुनवाई से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं, उसके साथ हमारे नाम को जोड़ना सरल नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है? बच्चे उसी के कब्जे में क्यों हैं? नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में क्यों बने हुए हैं? यूपी पुलिस उसे क्यों मौका दे रही है? इसी से समझ में आता है कि यूपी पुलिस उसे संरक्षण दे रही है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि जनता कभी झूठ नही बोलती, सब सच जानते हैं. 

स्वामी ने कहा कि हमारे लिए हर दिन महत्वपूर्ण है. पुलिस ने अभी तक बच्चे को जुबेनाइल बोर्ड में क्यों नही भेजा? प्रदेश की पुलिस उस दुराचारी अपराधी को संरक्षण दे रही है. यदि उस दुराचारी के लैपटॉप में कोई चलचित्र है, फोटो है तो उसे सार्वजनिक क्यों नही करता. दुराचारी 76A हिस्ट्रीशीटर है.

अग्रिम जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी संभव
जानकारी के मुताबिक, बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हो गई है. जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. अगर आज उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ झूंसी थाने में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है. 

जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई 
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. आज कोर्ट नंबर 72 में फ्रेश कॉज लिस्ट में 142 नंबर पर केस लगा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में होगी. अग्रिम जमानत अर्जी में यूपी सरकार और पांच अन्य को पक्षकार बनाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता आशुतोष पांडेय, आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग पीड़ित, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पक्षकार बनाया गया है. 

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए ये अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाना पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था. 

किन धाराओं में दर्ज है मुकदमा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है. झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह एफआईआर बीएनएस की धारा 351(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5l, 6,3,4(2),16 और 17 के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है. 

