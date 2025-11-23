गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को राहत, करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में इलाहाबाद HC से मिली जमानत

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में गाजियाबाद के चर्चित पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा की जमानत मंज़ूर कर ली गई है. गाजियाबाद के विजय नगर थाने में सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. उसके खिलाफ विजयनगर थाने में हिमांशु सिंह नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

कब हुई थी गिरफ्तारी

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW मेरठ सेक्टर की टीम ने करीब नौ साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को 7 अक्टूबर को नोएडा से गिरफ्तार किया था. मेरठ की आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) की टीम ने साल 2016 के धोखाधड़ी मामले में आरोपी सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा को गिरफ्तार किया गया था. बिल्डर बाबा साल 2017 से वांछित चल रहा था. बिल्डर बाबा पर गाजियाबाद के विजय नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. वह 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी भी है.

क्या लगे थे सचिन दत्ता गंभीर आरोप

सचिन दत्ता पर आरोप है कि उसने और उसके सहयोगियों ने गाजियाबाद में श्रीबालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म बनाई थी. इस फर्म ने गाजियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक में फॉस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में ग्राहकों को सस्ते फ्लैट बनाकर बेचने का लालच दिया था.

एक हफ्ते में छीनी गई थी महामंडलेश्वर की गद्दी

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जुलाई 2015 में प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी में सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था. हालांकि अखाड़ा परिषद ने आठ दिन में ही उससे महामंडलेश्वर की पदवी छीनते हुए उसे अखाड़े से निकाल दिया गया था.

बिल्‍डर बाबा के नाम बहुत से कारनामे हैं. बिल्‍डर बाबा जेल की हवा भी खा चुका है. वह नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है. उसके खिलाफ वर्ष 2016 में सेक्टर-58 थाने में दो और इंदिरापुरम थाने में एक केस दर्ज हुआ था. बिल्डर बाबा ने यूपी व पंजाब में भी करोड़ों की ठगी की है.

