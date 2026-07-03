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ज्ञानवापी के बाद दालमंडी मामले पर हाईकोर्ट का रुख साफ: 6 मस्जिदों को हटाने का रास्ता साफ, याचिकाएं 'अजीबोगरीब' करार

Allahabad High court: प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट (1991) केवल धार्मिक स्वरूप बदलने से रोकता है, जनहित या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिग्रहण करने से नहीं. हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:36 AM IST
ज्ञानवापी के बाद दालमंडी मामले पर हाईकोर्ट का रुख साफ: 6 मस्जिदों को हटाने का रास्ता साफ, याचिकाएं 'अजीबोगरीब' करार
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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