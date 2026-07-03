ज्ञानवापी के बाद दालमंडी मामले पर हाईकोर्ट का रुख साफ: 6 मस्जिदों को हटाने का रास्ता साफ, याचिकाएं 'अजीबोगरीब' करार

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 6 मस्जिदों के ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 केवल धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है, लेकिन जनहित और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाता.सैय्यद राशिद अली समेत अन्य दुकानदारों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी.
पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर नहीं रोका जा सकताः इलाहाबाद हाईकोर्ट
जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सार्वजनिक कार्यों को पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर नहीं रोका जा सकता. यह मामला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर के ध्वस्तीकरण से जुड़ा था.
क्या दी गई थी याचिका में दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से अस्तित्व में हैं और उनका ध्वस्तीकरण पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया था कि प्राचीन मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है. याचिका में अधिग्रहण को पूरी तरह से मनमाना और अवैध बताया गया था. इसके साथ ही कहा गया था कि इससे हजारों लोगों की आजीविका और प्रार्थना के अधिकार प्रभावित होंगे.
किराएदारों का अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सीमित
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याचिकाकर्ता संबंधित संपत्तियों के मालिक नहीं बल्कि किराएदार हैं. कोर्ट ने कहा कि किराएदारों का अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सीमित होता है.
याचिकाएं हाईकोर्ट में खारिज
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से अपने व्यवसाय और आजीविका की रक्षा के लिए अदालत आए हैं, न कि संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए. कोर्ट ने कहा कि जिन राहतों की मांग की गई है, उनके लिए याचिकाकर्ता पात्र नहीं हैं. पिछले सप्ताह सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिकाएं खारिज कर दी गईं.
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