ज्ञानवापी के बाद दालमंडी मामले पर हाईकोर्ट का रुख साफ: 6 मस्जिदों को हटाने का रास्ता साफ, याचिकाएं 'अजीबोगरीब' करार

क्या दी गई थी याचिका में दलील

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि ये मस्जिदें 15 अगस्त 1947 से पहले से अस्तित्व में हैं और उनका ध्वस्तीकरण पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया था कि प्राचीन मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है. याचिका में अधिग्रहण को पूरी तरह से मनमाना और अवैध बताया गया था. इसके साथ ही कहा गया था कि इससे हजारों लोगों की आजीविका और प्रार्थना के अधिकार प्रभावित होंगे.