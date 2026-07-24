डॉ. अंबेडकर पर विवादित पोस्ट करने वालों को हाईकोर्ट से झटका! FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

सरकारी वकील का कड़ा विरोध

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने याचिका का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में पोस्ट याचियों द्वारा ही किए जाने के साक्ष्य मिले हैं. सरकारी वकील ने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बिगड़ने का सीधा खतरा पैदा हुआ है, इसलिए आरोपी किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत के हकदार नहीं हैं.