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डॉ. अंबेडकर पर विवादित पोस्ट करने वालों को हाईकोर्ट से झटका! FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

Allahabad High Court: डॉक्टर बीआर अंबेडकर पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपियों को हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी आयुष ठाकुर और अभय को राहत देने से इंकार कर दिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:36 AM IST
डॉ. अंबेडकर पर विवादित पोस्ट करने वालों को हाईकोर्ट से झटका! FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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