धर्म बदलने पर बेटियों को बंधक बनाना पड़ा भारी, इलाहाबाद HC ने सुनाया बड़ा फैसला; ₹25 लाख हर्जाना

Allahabad High Court Verdict:​ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो बालिग बहनों को उनके पिता द्वारा घर में अवैध रूप से बंधक बनाए जाने और राज्य सरकार की लापरवाही के मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए उनके पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये का मुआवजा 8 सप्ताह के भीतर याचियों को देने का निर्देश दिया है. मामला दो सगी बहनों द्वारा बालिग होने के बाद अपनी मर्जी से हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का है.