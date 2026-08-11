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धर्म बदलने पर बेटियों को बंधक बनाना पड़ा भारी, इलाहाबाद HC ने सुनाया बड़ा फैसला; ₹25 लाख हर्जाना

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन के बाद पिता द्वारा बंधक बनाई गई दो बहनों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बालिग व्यक्ति अपनी आस्था चुनने के लिए स्वतंत्र है. पिता और सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 11, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:22 AM IST
धर्म बदलने पर बेटियों को बंधक बनाना पड़ा भारी, इलाहाबाद HC ने सुनाया बड़ा फैसला; ₹25 लाख हर्जाना
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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