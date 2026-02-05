Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3098833
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत, 70 से ज्यादा लोगों के मामले में आया बड़ा फैसला

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े मामले में अहम फैसला सामने आया है. मिर्जापुर जिले में 70 से अधिक लोगों का कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के आरोपी तमिलनाडु निवासी देव सहायम डेनियल राज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 05, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत, 70 से ज्यादा लोगों के मामले में आया बड़ा फैसला

Allahabad High Court:  उत्तरप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े मामले में अहम फैसला सामने आया है. मिर्जापुर जिले में 70 से अधिक लोगों का कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के आरोपी तमिलनाडु निवासी देव सहायम डेनियल राज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

जानिये पूरा मामला ?
दरअसल, डेनियल राज पर आरोप है कि उसने मिर्जापुर जिले में गरीब और आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, इलाज और अन्य सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया.पुलिस जांच में सामने आया था कि अब तक 70 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया, जबकि उसका लक्ष्य 500 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराना था.

सितंबर 2025 में हुई थी गिरफ्तारी
बता दे कि आरोपी देव सहायम डेनियल राज को सितंबर 2025 में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में बंद था.जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने दलील दी कि डेनियल राज को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है. वकीलों का कहना था कि आरोपी सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ है और उसने किसी पर भी जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार की ओर से जमानत का विरोध
वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और संगठित तरीके से गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मामले में कई गवाह और सबूत मौजूद हैं.इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत मंजूर कर ली. अदालत ने माना कि मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जा सकती है.

फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अदालत का यह निर्णय आने वाले समय में अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है.

यह भी पढ़ें : Silver Crash in UP: अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की नैया, एक झटके में 20, 000 रुपये गिर गई कीमत, निवेशकों का हाल बेहाल
 

TAGS

prayagraj news

Trending news

Varanasi News
चार साल से भुगतान नहीं, आठ करोड़ बकाया! BHU ट्रॉमा सेंटर में बिहार के मरीजों पर संकट
haridwar news
हरिद्वार में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पंवार का अस्थि विसर्जन!
UP Power Corporation
UP में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम डांवाडोल! 80 फीसदी उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव
Noida News
गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर बड़ा खुलासा! जेल प्रशासन पर गिरी गाज की आहट
Meerut News
प्रमोशन के लिए मिले थे.....फिर किया यौन शोषण! यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप
jaunpur news
UP में दिल्ली जैसा हाल, जौनपुर में रहस्यमय ढंग से 3 बहनें लापता, चौंका देंगे आंकड़े!
kedarnath heli seva
इस साल नहीं बढ़ेगा केदार हेली सेवा का किराया, जानिए आपको देने होंगे कितने रुपये?
up road accident news
उन्नाव से बिजनौर तक रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत; पसरा मातम
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, IMD ने कर दी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी
up breaking news
UP Breaking News Live: मिर्जापुर धर्मांतरण रैकेट के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत, देव सहायम डेनियल जमानत पर छूटा; पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें