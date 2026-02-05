इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत, 70 से ज्यादा लोगों के मामले में आया बड़ा फैसला

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े मामले में अहम फैसला सामने आया है. मिर्जापुर जिले में 70 से अधिक लोगों का कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के आरोपी तमिलनाडु निवासी देव सहायम डेनियल राज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
Allahabad High Court: उत्तरप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े मामले में अहम फैसला सामने आया है. मिर्जापुर जिले में 70 से अधिक लोगों का कथित तौर पर धर्मांतरण कराने के आरोपी तमिलनाडु निवासी देव सहायम डेनियल राज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
जानिये पूरा मामला ?
दरअसल, डेनियल राज पर आरोप है कि उसने मिर्जापुर जिले में गरीब और आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता, इलाज और अन्य सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया.पुलिस जांच में सामने आया था कि अब तक 70 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया, जबकि उसका लक्ष्य 500 से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन कराना था.
सितंबर 2025 में हुई थी गिरफ्तारी
बता दे कि आरोपी देव सहायम डेनियल राज को सितंबर 2025 में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में बंद था.जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने दलील दी कि डेनियल राज को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है. वकीलों का कहना था कि आरोपी सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ है और उसने किसी पर भी जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया.
सरकार की ओर से जमानत का विरोध
वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और संगठित तरीके से गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मामले में कई गवाह और सबूत मौजूद हैं.इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत मंजूर कर ली. अदालत ने माना कि मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत दी जा सकती है.
फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अदालत का यह निर्णय आने वाले समय में अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है.
