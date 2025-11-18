18 निर्दोषों की मौत… भारी मन से सुनाया हाईकोर्ट ने फैसला, मोदीनगर बस ब्लास्ट का आरोपी बरी!

Allahabad High Court News/मोहम्मद गुफरान: मोदीनगर गाजियाबाद बस में ब्लास्ट के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए वर्ष 2013 के निर्णय को रद्द कर दिया और आरोपी मोहम्मद इलियास को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

18 निर्दोषों की मौत

इलियास 1996 में हुए बस ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था. इस धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. ट्रायल कोर्ट ने इलियास को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए उसे बरी कर दिया.

रिहाई के बाद कानूनी शर्तें

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष इलियास पर लगे आरोप साबित करने में असफल रहा. साथ ही पुलिस के सामने दिया गया इलियास का इकबालिया बयान अस्वीकार्य माना गया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इलियास को रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो. रिहाई के बाद उसे सीआरपीसी की धारा 437-ए के तहत व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने होंगे.

गंभीर मामले पर न्यायालय की टिप्पणी

बरी करने के बावजूद अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला अत्यंत संगीन है और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है. यह एक ऐसी आतंकी साजिश से जुड़ा था जिसमें 18 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई. अदालत ने इस घटना की क्रूरता और पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की. इस टिप्पणी से न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को रेखांकित किया.

