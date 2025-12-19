Advertisement
कौन एजेंसी है जो फरार मौलाना खुर्शीद जमाल की पेशी कर सके, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा सवाल....?

UP News Today: फरार मौलाना खुर्शीद जमील को कोर्ट से आजीवान कारावास की सजा मिली. बाद में उसे जमानत मिल गई और वह फरार हो गया.  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:45 AM IST
Allahabad High Court (file)
Allahabad High Court (file)

प्रयागराज: आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर जमानत के बाद गायब हुए अरबी शिक्षक मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी की तलाश के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के सचिव के मार्फत भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. न्यायधीश जेजे मुनीर तथा जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को यह निर्देश दिया. फरार मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल पूछते हुए कहा कि, कौन एजेंसी है जो फरार मौलाना खुर्शीद जमाल की पेशी कर सके. कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस कादरी की तलाश में असफल रही है.  इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को इस कार्य में शामिल किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश
यूपी पुलिस की असफलता पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा यूपी पुलिस फरार मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी की तलाश में असफल रही है. क्या ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों को इस कार्य में शामिल किया जा सकता है. 

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसके पाल से पूछा
कोर्ट ने केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसके पाल से कहा कि वह बताएं कि मौलाना खुर्शीद को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी किस एजेंसी को सौंपी जाए... आज 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से फिर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच मामले में सुनवाई करेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जमानत के बाद मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी फरार 
मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराया गया है. सजा के दौरान अपील पर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी फरार हो गया है, हाईकोर्ट ने मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है. पूर्व में खंडपीठ नेपुलिस को आदेश दिया था कि हर संभव प्रयास कर कादरी को हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाय. कोर्ट ने कहा था अभियुक्त की मृत्यु होने अथवा देश छोड़कर भाग जाने के अलावा हर हाल में आदेश का पालन होना चाहिए.  मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी ही याची है. यह याचिका 1984 में दायर की गई थी. 

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक याची प्रयागराज छोड़कर जा चुका है.  दोनों जमानतदारों की भी मौत हो चुकी है. मौलाना का स्थायी पता मुजफ्फरपुर बिहार का है.  हंडिया में जहां वह मुस्लिम बच्चों को अरबी पढ़ाता था, वहां उसका कोई स्थायी पता नहीं था. 

 

 

 

prayagraj newsAllahabad High CourtRunaway Maulana

