बिना ठोस वजह के किसी की भी बी-क्लास हिस्ट्रीशीट खोलना व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप: हाईकोर्ट

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B class history sheet High Court ruling: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना किसी ठोस और पुख्ता वजह के किसी भी व्यक्ति की बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोलना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन किसी की भी हिस्ट्रीशीट मनमाने ढंग से नहीं खोल सकता है. इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ पुलिस ने बिना पुख्ता सबूतों या ठोस कारणों के हिस्ट्रीशीट खोल दी थी.
मामले की पूरी पृष्ठभूमि
यह पूरा मामला प्रयागराज जिले के मेजा इलाके से जुड़ा हुआ है. यहां के रहने वाले सत्येंद्र नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोले जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. साल 2020 में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ने याची की हिस्ट्रीशीट खोलने के इस आदेश को अपनी मंजूरी दी थी. पुलिस के इस कदम के खिलाफ सत्येंद्र ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका के जरिए इस पूरी कार्रवाई को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी.
अदालत में वकीलों की दलीलें
याची के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए जोरदार तरीके से यह तर्क दिया कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होने मात्र से उसकी बी क्लास हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जा सकती है. वकील ने अदालत को समझाया कि कानून के मुताबिक हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए आरोपी का पेशेवर अपराधी होना जरूरी आधार होना चाहिए. केवल कुछ मुकदमों के आधार पर किसी को पेशेवर या आदतन अपराधी मान लेना और उसकी निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट तैयार करना न्याय नहीं है. कोर्ट ने इन सभी दलीलों को बहुत ही गंभीरता से सुना और मामले के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया.
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपने फैसले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को किसी की भी हिस्ट्रीशीट खोलते समय बहुत अधिक सावधानी और गंभीरता से विचार करना चाहिए. कोर्ट ने माना कि बिना किसी ठोस और मजबूत आधार के किसी नागरिक की स्वतंत्रता में इस तरह का दखल देना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मेजा निवासी सत्येंद्र की बी क्लास हिस्ट्रीशीट खोलने के पुराने आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.
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