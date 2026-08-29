नोएडा मजदूर आंदोलन हिंसा मामले में हाईकोर्ट से हिमांशु ठाकुर को मिली बड़ी राहत, याचिका मंजूर कर दी जमानत

राज्य चुनें
Prayagraj High Court News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के मजदूर आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है. अदालत ने मजदूर संगठन 'मजदूर बिगुल दस्ता' के कार्यकर्ता और छात्र हिमांशु ठाकुर की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. इस फैसले के बाद लंबे समय से जेल में बंद हिमांशु की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है.
15 अप्रैल का नोएडा मजदूर आंदोलन और हिंसा
यह पूरा मामला नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र और आसपास के औद्योगिक इलाकों से जुड़ा हुआ है. 15 अप्रैल को नोएडा में विभिन्न कंपनियों के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था. हालांकि, आंदोलन के दौरान स्थिति बिगड़ गई और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि करीब 450 से 500 लोगों की भीड़ ने सड़कों और औद्योगिक परिसर में हंगामा किया, पथराव किया और कंपनियों तथा सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया. इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी दर्ज की गई थीं.
पुलिस की कार्रवाई और हिमांशु की गिरफ्तारी
घटना के तुरंत बाद स्थानीय फेज-2 थाने में हिंसा, उपद्रव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं (BNS और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 अप्रैल को हिमांशु ठाकुर को इस बवाल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें अदालत में पेश कर 19 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था. पुलिस का आरोप था कि हिमांशु सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को भड़काने और इंटरनेट पर नफरत फैलाने में शामिल थे.
हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के तर्क
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमांशु ठाकुर के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर आरोपी बनाया है. वकील का कहना था कि दर्ज एफआईआर या गवाहों के बयानों में हिमांशु की किसी भी तरह की सीधी और खास भूमिका सामने नहीं आई है. घटना स्थल पर भीड़ द्वारा किए गए पथराव या तोड़फोड़ में उनकी प्रत्यक्ष मौजूदगी साबित नहीं होती. बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि केवल मजदूर संगठन से जुड़ा होना किसी व्यक्ति को हिंसा का अपराधी नहीं बना देता.
अदालत का फैसला और जमानत की शर्तें
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद माना कि इतनी बड़ी भीड़ के उपद्रव में याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट या व्यक्तिगत भूमिका तय नहीं की गई है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने हिमांशु ठाकुर को व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी. अदालत ने उन्हें जांच और कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश भी जारी किया है.