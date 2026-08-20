'वेश्यालय में सर्विस लेना क्राइम नहीं', गाजियाबाद देह व्यापार मामले में HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने साफ की कानून की स्थिति

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और फैसला

इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और पुलिस रिकॉर्ड को देखा. पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की भूमिका महज एक ग्राहक की थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए व्यावसायिक शोषण, वेश्यावृत्ति के धंधे का संचालन या उसमें सहयोग जैसे तत्वों का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. केवल एक ग्राहक के रूप में पैसे देकर सेवाएं लेने वाले व्यक्ति को वेश्यालय का संचालक या प्रबंधकीय भागीदार नहीं माना जा सकता.