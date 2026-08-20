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'वेश्यालय में सर्विस लेना क्राइम नहीं', गाजियाबाद देह व्यापार मामले में HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने साफ की कानून की स्थिति

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वेश्यालय में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं है. सेवाएं लेकर कीमत अदा करने वालों पर अनैतिक देह व्यापार विरोधी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. जानिए क्या है ये मामला?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 20, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:40 AM IST
'वेश्यालय में सर्विस लेना क्राइम नहीं', गाजियाबाद देह व्यापार मामले में HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने साफ की कानून की स्थिति
Image Credit: Allahabad High Court News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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