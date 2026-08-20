'वेश्यालय में सर्विस लेना क्राइम नहीं', गाजियाबाद देह व्यापार मामले में HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने साफ की कानून की स्थिति

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी वेश्यालय में ग्राहक के बनकर जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है. अदालत ने कहा कि सेवाएं लेकर कीमत अदा करने वालों पर अनैतिक देह व्यापार विरोधी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
इस टिप्पणी के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सभी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया. यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से जुड़ा है. पुलिस को सूचना मिली थी कि भोजपुरा चौराहे के पास स्थित डीएलएफ पुलिस चौकी के पास एक मकान में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, जहां से महिलाओं और 7 पुरुषों समेत कुल 16 लोगों को पकड़ा गया.
याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट में दलील
जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता को सम्मन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. निचली अदालत के समन आदेश और पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह संबंधित स्थान पर केवल एक ग्राहक के रूप में गया था. उसका वेश्यालय चलाने, उसके प्रबंधन, या महिलाओं के व्यावसायिक शोषण या मानव तस्करी में शामिल होने का कोई आरोप या साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है. उसने केवल सेवाओं के एवज में तय कीमत का भुगतान किया था.
हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी और फैसला
इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और पुलिस रिकॉर्ड को देखा. पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की भूमिका महज एक ग्राहक की थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए व्यावसायिक शोषण, वेश्यावृत्ति के धंधे का संचालन या उसमें सहयोग जैसे तत्वों का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है. केवल एक ग्राहक के रूप में पैसे देकर सेवाएं लेने वाले व्यक्ति को वेश्यालय का संचालक या प्रबंधकीय भागीदार नहीं माना जा सकता.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि केवल ग्राहक होने के नाते किसी व्यक्ति पर इस कानून के तहत मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इन कानूनी बिंदुओं को रेखांकित करते हुए अदालत ने गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाहियों, आरोपपत्र और समन आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया.
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