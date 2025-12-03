Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3026951
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा SC-ST आरक्षण का लाभ...धर्म बदलने के बाद फायदा लेना 'संविधान के साथ धोखा- इलाहाबाद HC

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति को SC/ST के लाभ का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad High Court (file)
Allahabad High Court (file)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लाभ का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह लाभ केवल हिंदू धर्म में रहने वाले व्यक्तियों को ही मिल  सकता है. हाई कोर्ट के जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की एकल पीठ ने कहा कि धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है. कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए.जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है.

अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा-हाईकोर्ट
हिंदुओं को छोड़कर किसी भी धर्म के व्यक्ति को एससी एसटी के लाभ का अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा अगर हिन्दू भी अपना धर्म बदल लेते हैं तो वह भी एससी एसटी के लाभ से वंचित हो जाएंगे.  कोर्ट ने कहा धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है. हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि धर्म बदल चुके हिंदुओं की 4 महीने में जांच की जाए जो अभी भी एससी एसटी का लाभ ले रहे हैं.

याची जितेंद्र साहनी की याचिका खारिज
यह निर्णय जितेंद्र साहनी की याचिका पर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन के आरोप में एसीजेएम कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द किए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची चाहे तो अधीनस्थ अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दे सकता है. याचिका में जितेंद्र साहनी ने खुद को हिन्दू बताया है. जबकि जितेंद्र साहनी पर आरोप है कि वह ईसाई धर्म अपना चुका है और पादरी बन गया है.  साहनी पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है लेकिन हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उसने खुद को एससी एसटी बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

153ए और 295ए के तहत दाखिल आरोप पत्र का निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने के आदेश को साहनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने मामले को लेकर कहा है कि जांच में अगर जितेंद्र साहनी जालसाजी का दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में न्यायालय के समक्ष इस तरह के हलफनामे न दाखिल किए जाएं. जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है. 

कोर्ट ने हिंदू कौन है का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी आदि हिंदू परंपरा के अंतर्गत आते हैं. जो लोग मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वह हिंदू माना जाता है. SC की सुविधाएं केवल हिंदू (और संबंधित धर्मों) को ही दी जाती हैं. धर्म बदलने के बाद व्यक्ति इन लाभों का हकदार नहीं रहता है.

BHU News: बीएचयू में आधी रात भारी बवाल, सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी, 100 से ज्‍यादा घायल
 

 

TAGS

Allahabad High Courtprayagraj newsallahabad high court verdict

Trending news

Allahabad High Court
सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा SC-ST आरक्षण का लाभ,धर्म बदलकर कर गए तो नहीं मिलेगा फायदा-HC
BHU Student Clash
BHU में आधी रात भारी बवाल,सुरक्षाकर्मी-छात्रों के बीच पत्थरबाजी,100 से ज्यादा घायल
Uttarakhand Cold Wave Alert
चार दिसंबर से मौसम मचाएगा हाहाकार, बारिश-बर्फबारी के आसार! 4 धाम में पारा माइनस 12°C
UP Rain Alert
UP में ठंड का डेंजर ज़ोन एक्टिव! अयोध्या में गलन वाली सर्दी,IMD का टेंशन वाला अलर्ट!
Birth Anniversary of Sri Guru Gobind Singh Ji
क्या UP में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर रहेगी छुट्टी? योगी सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन
Varanasi latest news
कौन हैं 19 वर्षीय देवव्रत? 2000 मंत्रों का किया दंडकर्म पारायणम, PM और CM भी मुरीद
Varanasi latest news
काशी–तमिल संगमम 4.0 का शंखनाद: गंगा के घाटों पर दिखा' मिनी तमिलनाडु'
Mathura News
राजपाल यादव ने प्रेमानंद महाराज से पूछा ऐसा सवाल, गूंज उठे हंसी के ठहाके
Lucknow Weather Update
लखनऊ का AQI 300 के करीब, सांस लेना मुश्किल, मौसम विभाग का सर्दी पर बड़ा अलर्ट जारी
Varanasi latest news
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध! युवक की सुरक्षा घेरे में घुसने की कोशिश