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महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत! मैटरनिटी लीव का बदला नियम, अब बच्चों के बीच 2 साल का अंतर जरूरी नहीं

Allahabad High Court on Maternity Leave: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कामकाजी महिलाओं की मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल के अंदर दोबारा मैटरनिटी लीव देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने यह आदेश कानपुर नगर की महिला नर्स शिखा यादव की याचिका पर दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 23, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:42 AM IST
महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत! मैटरनिटी लीव का बदला नियम, अब बच्चों के बीच 2 साल का अंतर जरूरी नहीं
Image Credit: Allahabad High Court

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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