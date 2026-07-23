महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत! मैटरनिटी लीव का बदला नियम, अब बच्चों के बीच 2 साल का अंतर जरूरी नहीं

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Allahabad High Court on Maternity Leave/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. अब मैटरनिटी लीव के लिए पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो साल का अंतर जरूरी नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल के अंतर का आधार बनाकर महिलाकर्मी को लीव से इंकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कानपुर नगर की महिला नर्स शिखा यादव की याचिका पर आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग के मैटरनिटी लीव दिए जाने से इंकार के आदेश को भी रद्द कर दिया है.
HC ने मैटरनिटी लीव पर दिया आदेश
जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. कोर्ट का मानना है कि 'मातृत्व लाभ अधिनियम' किसी भी विभागीय वित्तीय हैंडबुक या कार्यकारी नियमों से ऊपर है और मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता. पहले मैटरनिटी लीव के दो साल पूरे होने से पहले ही दूसरे मैटरनिटी लीव के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता. जिस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
लीव के लिए 2 साल का अंतर जरूरी नहीं
राज्य सरकार की वित्तीय हैंडबुक (नियम 153) में दो प्रसूति अवकाशों के बीच दो साल का अंतर होने का हवाला दिया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया 'मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961' किसी भी कार्यकारी निर्देश या वित्तीय हैंडबुक के नियमों से ऊपर है. कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत कुल 180 दिनों (6 महीने) के सवैतनिक अवकाश का अधिकार है.
क्या कहता है ये कानून?
आपको बता दें, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) एक भारतीय श्रम कानून है, जो गर्भवती महिलाओं को मातृत्व के दौरान सवैतनिक अवकाश (paid leave), चिकित्सा बोनस, और नौकरी की सुरक्षा देता है. यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है. पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ्ते (प्रसव से पहले 8 सप्ताह तक) और तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश मिलता है. कानून के अनुसार, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारी का अपनी अपेक्षित प्रसव तिथि से पहले पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन तक उस संस्थान में काम करना जरूरी है.
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