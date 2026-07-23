महिला कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत! मैटरनिटी लीव का बदला नियम, अब बच्चों के बीच 2 साल का अंतर जरूरी नहीं

क्या कहता है ये कानून?

आपको बता दें, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) एक भारतीय श्रम कानून है, जो गर्भवती महिलाओं को मातृत्व के दौरान सवैतनिक अवकाश (paid leave), चिकित्सा बोनस, और नौकरी की सुरक्षा देता है. यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है. पहले दो बच्चों के लिए 26 हफ्ते (प्रसव से पहले 8 सप्ताह तक) और तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश मिलता है. कानून के अनुसार, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारी का अपनी अपेक्षित प्रसव तिथि से पहले पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन तक उस संस्थान में काम करना जरूरी है.