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ग्राम पंचायतों की सीमाओं पर इलाहाबाद HC का सख्त रूख, अनुमानित नहीं, जनगणना की आबादी ही होगी मान्य

UP Panchayat Merger News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा जिले की करऊआ ग्राम पंचायत के विलय से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के गठन, पुनर्गठन या विलय के लिए केवल अंतिम प्रकाशित जनगणना (2011) के आंकड़ों को ही कानूनी आधार माना जाएगा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 01, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:26 AM IST
ग्राम पंचायतों की सीमाओं पर इलाहाबाद HC का सख्त रूख, अनुमानित नहीं, जनगणना की आबादी ही होगी मान्य
Image Credit: UP News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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