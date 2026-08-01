ग्राम पंचायतों की सीमाओं पर इलाहाबाद HC का सख्त रूख, अनुमानित नहीं, जनगणना की आबादी ही होगी मान्य

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UP Panchayat Merger News/ मयूर शुक्ला: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की सीमाओं और गठन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यूपी पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, गठन या विलय का फैसला मौजूदा अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना (Census) के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही होगा.
हाईकोर्ट में 293 याचिकाएं खारिज
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश गुडिया गौतम समेत 293 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा राज्य सरकार द्वारा किया गया विलय का निर्णय पूरी तरह से कानून के दायरों में है.
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला गोंडा जिले की करऊआ ग्राम पंचायत के विलय से जुड़ा था. 19 अप्रैल 2023 को याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत करऊआ ग्राम पंचायत को खत्म कर उसके बाकी के क्षेत्र का बड़हरिया ग्राम पंचायत में विलय किया गया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि करऊआ गांव के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत की आबादी 1719 और मतदाताओं की संख्या 1104 है, इसलिए ग्राम पंचायत को समाप्त करना अवैध है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की आबादी का निर्धारण केवल अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगा. वर्तमान अनुमानित जनसंख्या या अन्य आधारों को मान्यता नहीं दी जा सकती. अदालत ने माना कि राज्य सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप है और याचिकाकर्ता इसे अवैध साबित नहीं कर सके. इसलिए सभी 293 याचिकाएं खारिज कर दी गईं.
अदालत ने यह माना कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के फैसले में किसी प्रकार की अवैधानिकता साबित करने में विफल रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने 1,000 से कम आबादी वाले गांवों के विलय से संबंधित राज्य सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी.
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