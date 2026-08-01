ग्राम पंचायतों की सीमाओं पर इलाहाबाद HC का सख्त रूख, अनुमानित नहीं, जनगणना की आबादी ही होगी मान्य

जानिए क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला गोंडा जिले की करऊआ ग्राम पंचायत के विलय से जुड़ा था. 19 अप्रैल 2023 को याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत करऊआ ग्राम पंचायत को खत्म कर उसके बाकी के क्षेत्र का बड़हरिया ग्राम पंचायत में विलय किया गया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि करऊआ गांव के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत की आबादी 1719 और मतदाताओं की संख्या 1104 है, इसलिए ग्राम पंचायत को समाप्त करना अवैध है.