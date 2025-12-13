पति से बेहतर जीवन बिता रही पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार नहीं-हाईकोर्ट ने लगाई नौकरीपेशा महिला को लताड़

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी द्वार गुजारा भत्ता मांगने से जुड़े के एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी कमाने वाली महिला किसी भी प्रकार की सहानुभूति की पात्र नहीं है. वह अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार नहीं है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पत्नी को 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द कर दिया.

कहां का है मामला

ये मामला गौतम बुद्ध नगर का है. गौतमबुद्धनगर के रहने वाले अंकित शाहा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पति की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि पत्नी ने निचली अदालत को गलत बोलकर गुमराह किया. पत्नी ने अपने को बेरोजगार बताया था जबकि वह पोस्टग्रैजुएट है और उसे 36000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर कोई पत्नी अदालत से अपनी नौकरी और इनकम से जुड़े तथ्यों को छिपाती है तो वह किसी तरह की सहानुभूति की हकदार नहीं है.

पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए गलत बयानी

शुरू में उसने बेरोजगार और अनपढ़ होने का दावा किया था जबकि असल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह पोस्ट ग्रेजुएट है और वह नौकरी करती है. महिला सीनियर सेल्स कॉर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए गलत बयानी की है. उसने कोर्ट को गुमराह किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं मानी जा सकती. यानी वह किसी भी तरह की मेंटिनेंस की अधिकारी नहीं है जब वह अपना जीवन अच्छे से जी रही है.

किसे मिलता है गुजारा भत्ता?

गुजारा भत्ता तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमजोर पति या पत्नी को मिलता है. इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता को कम करना है, ताकि वे अपना जीवन चला सकें.ये आमतौर पर कम इनकम वाले साथी को दिया जाता है,जैसे अगर दूसरे ने करियर छोड़ दिया हो या कोई कमाने के लायक न हो. दोनों को ही ये अधिकार प्राप्त है. कोर्ट आय, विवाह की अवधि और जीवनशैली जैसे कारकों पर विचार करती हैं.

