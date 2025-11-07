Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनाया गया है. इसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी नामित सीनियर एडवोकेट को बधाई दी है.

90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनाया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैठक में सर्वसम्मति से 90 वकीलों को ‘सीनियर एडवोकेट’ के रूप में नामित किया है. इसके बाद अब ये सभी अधिवक्ता कोर्ट में ब्लैक कोट और विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे. इसमें पांच महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं. बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई भी दी है.

सीनियर एडवोकेट में इनके नाम शामिल

रजिस्ट्रार जनरल मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, हाईकोर्ट द्वारा चुने गए 90 अधिवक्ताओं में अजय कुमार सिंह, अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, अमित डागा, बाला नाथ मिश्रा, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, देश रतन चौधरी, धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, इमरान उल्लाह, इंदिरा राज सिंह, निपुण सिंह, तरुण अग्रवाल, वैभव कालिया, विनोद कुमार शाही, यदुकुल शिरोमणि श्रीवास्तव सीनियर शामिल हैं.

सबसे बड़ा बैच निकला

बता दें कि यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 16 के तहत किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सभी जजों ने आवेदनों की जांच, इंटरव्यू और मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया है. बीते कई सालों में ये सबसे बड़ा बैच है. जिसमें 90 वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनाया गया है. इलाहबाद बेंच के 63 और लखनऊ बेंच के 27 अधिवक्ता शामिल हैं.

