संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के नाम के आगे लिखना होगा माननीय- अनुराग ठाकुर केस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके नाम के आगे माननीय जरूर लिखा जाना चाहिये.
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Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके नाम के आगे माननीय जरूर लिखा जाना चाहिये.
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