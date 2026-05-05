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संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के नाम के आगे लिखना होगा माननीय- अनुराग ठाकुर केस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके नाम के आगे माननीय जरूर लिखा जाना चाहिये. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 05, 2026, 03:58 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके नाम के आगे माननीय जरूर लिखा जाना चाहिये. 

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ये भी पढ़ें : मंत्री जी के नाम के आगे 'माननीय' नहीं लिखे जाने पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को फटकार, ACS गृह से जवाब तलब

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