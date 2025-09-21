नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका

Neha Singh Rathore case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी है. साथ ही नेहा सिंह राठौर को हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग का निर्देश दिया है. पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नेहा सिंह राठौर पर भड़काऊ ट्वीट के आरोप हैं. पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है.

हजरतगंज थाने में दर्ज है केस

नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज है. नेहा सिंह राठौर ने एफआईआर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. नेहा सिंह राठौर ने याचिका में कहा उन्हें गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है.

सरकारी वकील ने दी ये दलील

सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में थी. सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था. ऐसे समय में नेहा सिंह राठौर ने बिना सोचे समझे भड़काऊ और संवेदनशील ट्वीट करना शुरू कर दिया.

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नेहा सिंह राठौर की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. नेहा सिंह राठौर को विवेचना में सहयोग करने का भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का है. ऐसे में मामले की जांच पड़ताल किया जाना बेहद आवश्यक है. जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया.

