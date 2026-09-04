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इमाम इश्तियाक की दलीलें हाईकोर्ट में पस्त, 45 साल पुराने मामले में सजा पर मुहर, तुरंत सरेंडर करने का सुनाया फरमान

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मस्जिद के इमाम को बहुत बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने दोषी इमाम इश्तियाक अहमद की अपील खारिज कर दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए इमाम को अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 04, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:20 AM IST
इमाम इश्तियाक की दलीलें हाईकोर्ट में पस्त, 45 साल पुराने मामले में सजा पर मुहर, तुरंत सरेंडर करने का सुनाया फरमान
Image Credit: Allahabad High Court News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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