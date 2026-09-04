इमाम इश्तियाक की दलीलें हाईकोर्ट में पस्त, 45 साल पुराने मामले में सजा पर मुहर, तुरंत सरेंडर करने का सुनाया फरमान

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Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून और न्याय प्रणाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए मस्जिद के इमाम इश्तियाक अहमद को बहुत बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने दोषी इमाम की तरफ से निचली अदालत की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपील को सिरे से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए दोषी इमाम को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है.
45 साल पुराना है पूरा मामला
यह मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के मुंडलिन गैसू गांव का है, जहां 22 अप्रैल 1981 को यह शर्मनाक घटना घटित हुई थी. आरोप के अनुसार, एक नाबालिग बच्ची के साथ मदरसा के भीतर इमाम इश्तियाक अहमद ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस जांच और अदालती सुनवाई के बाद 11 मई 1984 को अपर सत्र न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) ने इमाम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी.
दोषी ने दी थी हाईकोर्ट में चुनौती
निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दोषी इमाम इश्तियाक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अपनी अपील याचिका में बचाव पक्ष की ओर से कई तर्क दिए गए थे. इसमें एफआईआर (FIR) दर्ज कराने में हुई देरी और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए थे. साथ ही पीड़िता के कपड़ों की फोरेंसिक जांच न कराए जाने और गवाहों के बयानों में विसंगतियों का हवाला देकर सजा को रद्द करने की मांग की गई थी.
हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को किया खारिज
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्कों को पूरी तरह से नकार दिया. अदालत ने एफआईआर में देरी के तर्क पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घटना के महज 4 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कराना असामान्य नहीं माना जा सकता. ऐसी संवेदनशील स्थितियों में पीड़ित परिवार की पहली प्राथमिकता पीड़िता का इलाज कराना और उसकी जान बचाना है.
दोषी को तुंरत सरेंडर करने का आदेश
इसके अलावा, अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों पर गौर करते हुए कहा कि रिपोर्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में चोट और खून बहने के प्रमाण मिले हैं, जो अपराध की गंभीरता को साबित करने के लिए पर्याप्त है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के 1984 के फैसले को बिल्कुल सही ठहराते हुए दोषी इमाम को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और उसे तुरंत न्यायिक हिरासत के लिए सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया.
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