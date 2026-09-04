इमाम इश्तियाक की दलीलें हाईकोर्ट में पस्त, 45 साल पुराने मामले में सजा पर मुहर, तुरंत सरेंडर करने का सुनाया फरमान

Allahabad High Court News/ मो. गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून और न्याय प्रणाली को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए मस्जिद के इमाम इश्तियाक अहमद को बहुत बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने दोषी इमाम की तरफ से निचली अदालत की सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपील को सिरे से खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए दोषी इमाम को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है.