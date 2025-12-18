सांसद चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सहारनपुर हिंसा मामले में खारिज की याचिका

Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका दे दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही सहारनपुर हिंसा मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

कब का है मामला?

दरअसल, ये मामला 2017 में सहारनपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थकों पर चक्काजाम, तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप हैं. इस हिंसा और बवाल से जुड़े प्रकरण में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर ट्रायल कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है.

अलग-अलग जगहों से किया गया FIR

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद की ओर से दलील दी गई कि एक ही घटना को लेकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट रूपक चौबे ने उनकी यानी चंद्रशेखर की याचिकाओं का विरोध किया गया. कहा गया कि सभी एफआईआर में बताई गई घटनाएं अलग-अलग जगहों पर हुई हैं और ये सभी FIR अलग-अलग लोगों ने कराई है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ये एफआईआर एक ही घटना से संबंधित है.

बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज कर दी. अदालत के इस फैसले के बाद सहारनपुर हिंसा मामले में उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है.

चंद्रशेखर आजाद के बारे में

चंद्रशेखर आजाद यूपी के एक प्रमुख दलित-बहुजन नेता और वर्तमान में नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. वह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के सह-संस्थापक हैं. बता दें कि पहली बार वे जून 2024 में लोकसभा के सदस्य चुने गए. उन्होंने नगीना (SC) सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को लगभग 1.51 लाख वोटों से हराकर जीत अपने नाम की थी. वर्तमान में संसद के शीतकालीन सत्र (दिसंबर 2025) के दौरान वह जनहित के मुद्दों पर सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर संसद भवन के मकर द्वार पर धरना दिया. उन्होंने संसद में विकसित भारत गारंटी बिल 2025 का भी कड़ा विरोध किया है. उनका जन्म 5 दिसंबर 1987 को सहारनपुर जिले के छुटमलपुर में हुआ था. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है.