Allahabad High Court: कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस को चुनौती देने वाली PIL खारिज, याचिकाकर्ता को फटकार

Allahabad High Court/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. सावन के पवित्र महीने में कांवड़ मार्ग के आसपास स्थित चिकन और मटन की दुकानों को बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका (PIL) को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई. याचिका में सावन के महीने के दौरान चिकन शॉप और मटन शॉप बंद कराने के लिए जारी नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया .