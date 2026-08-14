Allahabad High Court: कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस को चुनौती देने वाली PIL खारिज, याचिकाकर्ता को फटकार

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Allahabad High Court/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. सावन के पवित्र महीने में कांवड़ मार्ग के आसपास स्थित चिकन और मटन की दुकानों को बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका (PIL) को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई. याचिका में सावन के महीने के दौरान चिकन शॉप और मटन शॉप बंद कराने के लिए जारी नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया .
'पब्लिक नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट याचिका है'
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका जनहित (Public Interest) में नहीं, बल्कि खुद के प्रचार (Publicity Interest) के लिए दाखिल की गई है. अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता खुद एक अधिवक्ता हैं और उन्हें जनहित याचिका के मूल उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए था. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया.
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा विवाद अमरोहा जिले का है. अमरोहा में कांवड़ यात्रा मार्ग से हटकर गलियों में स्थित चिकन और मटन की दुकानों को पुलिस द्वारा बंद कराए जाने का आदेश दिया गया था. याचिकाकर्ता का दावा था कि स्थानीय पुलिस ने दुकानदारों को बिना तारीख वाला नोटिस थमाया है. इससे बड़ी संख्या में दुकानदारों और इससे जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है. याची का कहना था कि नोटिस में केवल चार सोमवार का जिक्र है, लेकिन पूरे सावन माह में दुकानें नहीं खुलने दी जा रही हैं.
पूरे सावन बंद का आदेश
इस नोटिस के जरिए दुकानदारों को पूरे सावन मास के दौरान दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. याचिका के माध्यम से पुलिस द्वारा जारी किए गए इस अन-डेटेड नोटिस को तुरंत रद्द करने की मांग की गई थी. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और याचिका के स्वरूप को देखते हुए इसे जनहित याचिका के दायरे से बाहर माना और बिना किसी राहत के खारिज कर दिया.
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