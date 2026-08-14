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Allahabad High Court: कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस को चुनौती देने वाली PIL खारिज, याचिकाकर्ता को फटकार

Allahabad high court: सावन मास में चिकन मटन शॉप बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा पब्लिक नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए याचिका दाखिल की गई है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 14, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:06 PM IST
Allahabad High Court: कांवड़ मार्ग पर चिकन-मटन शॉप बंद करने के नोटिस को चुनौती देने वाली PIL खारिज, याचिकाकर्ता को फटकार
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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