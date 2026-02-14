दुष्कर्म पीड़ितों को प्रेग्नेंसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को टेंशन, अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार को दिए ये आदेश

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट दुष्कर्म पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दुष्कर्म पीड़िताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक एसओपी बनाने का निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने की मांग वाली रिट याचिका से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता भी जताई है.

कब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं?

कोर्ट ने कहा है कि हालांकि 24 हफ़्ते तक की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तौर पर खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) मौजूद है, फिर भी कोर्ट को दुष्कर्म पीड़िताओं की तरफ से फाइल की गई याचिकाओं का सामना करना पड़ता है. जिनको अक्सर प्रेग्नेंसी के बारे में देर से पता चलता है. इसलिए पीड़िता अंतिम चरण में कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है.

'नियमित प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने का ऑप्शन'

हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने अक्सर पाया है कि दुष्कर्म पीड़िता के मेडिकल प्रेग्नेंसी को खत्म करने के अधिकार में किसी भी देरी से बचने के लिए कानून द्वारा तय 24 हफ़्ते की बाहरी सीमा के अंदर बताए गए उपायों के साथ-साथ और उपाय करना ज़रूरी हो सकता है ताकि पीड़ित को नियमित प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने का ऑप्शन दिया जा सके ताकि अगर वह ऐसी अनचाही प्रेग्नेंसी को खत्म करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे नियमित प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने का ऑप्शन दिया जा सके.

सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

कोर्ट ने इसे ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को तीन हफ्ते में एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी. वहीं दुष्कर्म पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से हलफनामे के एक एसओपी भी पेश की गई. जिसमें राज्य मेडिकल बोर्ड और जिला स्तरीय समितियों के गठन और विभिन्न आयु वर्ग की पीड़िताओं से संबंधित चरणबद्ध प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था.

जानिए किसने दिया ये आदेश?

हालांकि, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के हलफनामे और पेश की गई एसओपी से संतुष्ट नहीं थी. कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल डिविजन बेंच ने यह आदेश दिया है.

