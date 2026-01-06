Advertisement
पुलिस जब्ती के समय जरूर बनाएं वीडियो रिकॉडिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP DGP काे आदेश

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइक चोरी मामले में आरोपी की जमानत देते हुए यूपी पुलिस के डीजीपी को कड़े निर्देश दिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:17 PM IST
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है. कोर्ट ने कहा है कि चोरी या ​छिनौती जैसे मामलों में बरामदगी का वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान साक्ष्य की विडियो रिकॉर्डिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के डीजीपी को सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विस्तृत एसओपी जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा, बीएनएस की धारा 105 के तहत बरामदगी का वीडियो जरूरी है. हाईकोर्ट ने कहा बीएनएस की धारा 105 का पालन नहीं होने से अभियोजन की कहानी पर संदेह होता है. हाईकोर्ट ने कहा, यह धारा निर्दोष को गलत फंसाए जाने से बचाने व मुकदमे के लिए पुख्ता सबूत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. 

40 बाइक चोरी मामले में फंसाने का आरोप 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसका अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सकती है. दरअसल शादाब नाम के याची ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. याची के वकील ने कहा कि 40 चोरी की बाइक मामले में उसे फंसाया गया है. याची का नाम एफआईआर में नाजी था, बावजूद उसके कब्जे से बरामदगी दिखाई गई है. याची के वकील ने कहा कि बरामदगी के कोई साक्ष्य भी पुलिस ने नहीं दिए हैं. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया. 

वीडियो रिकॉर्डिंग केस डायरी का हिस्सा 
हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा यह तथ्य न केवल पुलिस की लापरवाही बल्कि मनमानी को भी दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. साथ ही 48 घंटे के भीतर बरामदगी के वीडियो रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए. मुजफ्फरनगर के रहने वाले शादाब की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने डीजीपी को आदेश दिया. 

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक
हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज चार मामलो मे से दो पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामला अंकित भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें अभिनेत्री उर्मिला सेनावर द्वारा कुछ ऑडियो और वीडियो जारी किए गए थे. इन ऑडियो में भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आए थे. 

