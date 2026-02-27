Advertisement
'त्योहारों पर गोकशी अमन चैन खराब करने जैसा...' यूपी के इस जिले की है घटना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Allahabad High Court on Cow Slaughter Case: त्योहारों पर गोकशी के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रुख दिखाया है. हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत बंद तीन आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि त्योहारों पर गोकशी समाज के अमन चैन को खराब करने जैसा है. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:19 AM IST
Allahabad High Court on Cow Slaughter Case: त्योहारों के दौरान कथित गोकशी के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना कड़ा रुख दिखाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि लोक व्यवस्था पर भी सीधा हमला हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने तीन आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया. 

समाज के अमन चैन को खराब करने जैसा-HC
हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बेशक जरूरी है, लेकिन त्योहारों और धार्मिक रूप से संवेदनशील मौके पर गोकशी जैसी घटनाएं साधारण अपराध नहीं हैं. क्योंकि इनसे समाज में तनाव और अशांति फैलने का खतरा बढ़ जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा यह समाज के अमन चैन को खराब करने जैसा है. धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के साथ सख्ती से पेश आना सरकार का अधिकार है.

तीनों आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए तीन आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की. दरअसल, जालौन के सिकंदर, सैयद अली और हसनैन ने यह याचिका दाखिल की थी. उन्होंने एनएसए के तहत हुई कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब कोर्ट ने भी राज्य सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहराया है. 

क्या है ये पूरा मामला?
आपको बता दें, 30 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी थाना क्षेत्र से झाड़ियों में मांस और हथियार पाए गए थे. मांस की बरामदगी के अगले दिन चौथे नवरात्रि और उसके बाद ईद का त्योहार था. मांस की बरामदगी की घटना के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया था. पुलिस का कहना था कि ज़ब्ती से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर असर पड़ने का डर पैदा हो गया था.  इसी वजह से जिले के सिकंदर, सैयद अली और हसनैन के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई थी. 

बेहद अहम माना जा रहा ये फैसला
इन आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले को लॉ एंड ऑर्डर के मामलों पर बेहद अहम टिप्पणी माना जा रहा है.

