Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

गाजियाबाद के किसानों को बड़ी राहत, मोहिउद्दीनपुर कनवानी गांव में भूमि अधिग्रहण मामले में कोर्ट का फैसला

Prayagraj News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्‍दों में कहा कि अगर जीडीए नए कानून के तहत अधिग्रहण मुआवजा नहीं देता है तो वह भूमि का अधिग्रहण रद्द माना जाएगा. 

Oct 27, 2025, 11:04 PM IST
Allahabad high court
Allahabad high court

Prayagraj News: गाजियाबाद के किसानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत म‍िली है. मोहिउद्दीनपुर कनवानी गांव की लगभग 367 एकड़ भूमि अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. नए अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को मुआवजे देने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट ने कहा अगर जीडीए किसानों की जमीन चाहता तो नए कानून के तहत तीन माह में मुआवजा दे. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जीडीए को प्रभावितों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा 2013 के प्रावधानों के तहत देना होगा. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्‍या कहा? 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्‍दों में कहा कि अगर जीडीए नए कानून के तहत अधिग्रहण मुआवजा नहीं देता है तो वह भूमि का अधिग्रहण रद्द माना जाएगा. अधिग्रहीत भूमि स्वामियों को सभी भार से मुक्त होकर वापस मिल जाएगी. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का लाभ याचियों को ही मिलेगा. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अवनीश कुमार गुप्ता की डिविजन बेंच ने ये आदेश दिया है. 

मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली करने के मामले में सुनवाई कल 
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय खाली कराए जाने के मामले में सुनवाई कल होगी. सपा कार्यालय खाली करने के लिए जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. मामले में अगली सुनवाई के लिए कल की तारीख हाईकोर्ट ने तय की है. मुरादाबाद प्रशासन ने कार्यालय की जमीन को सरकारी बताकर खाली करने का नोटिस दिया है. नोटिस में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को राजनैतिक दल के कार्यालय के रूप में अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. सपा जिला कमेटी ने कहा कि वह किराएदार हैं. खाली करने की नोटिस को राजनैतिक बताया है. 

Ghaziabad News

