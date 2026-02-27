Advertisement
अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर सस्पेंस बरकरार.. गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, फैसला रखा सुरक्षित

Swami Avimukteshwaranand News: बटुकों के यौन शोषण के आरोप के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 27, 2026, 05:59 PM IST
मो. गुफरान/प्रयागराज: यौन शोषण के आरोपों के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती  को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बटुकों के यौन शोषण के आरोपों के मामले में गिरफ्तार से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी,जिसकी सुनवाई शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेके सिन्हा की अदालत में हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अग्रिम जमानत पर कोर्ट अपना फैसला 13 जनवरी को सुनाएगा. 

वहीं इस मामले में परिवाद दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि ये अभी ये कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है. अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है, केवल अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगी है. मुझे कोर्ट और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है.  

आशुतोष ब्रह्मचारी को हाईकोर्ट से पड़ी फटकार
वहीं इससे पहले याचिका की सुनवाई के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए. इस दौरान आशुतोष को हाईकोर्ट ने टोका-टाकी के लिए उन्हें फटकार भी लगाई.

कोर्ट में पेश हुई आशुतोष ब्रह्मचारी की हिस्ट्रीशीट
यौन शोषण मामले की सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट में परिवाद दायर करने वाले और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की मांग करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की हिस्ट्रीशीट भी पेश की गई. पीड़ितों को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछे. इसके साथ ही कोर्ट में यौन शोषण के आरोपों को लेकर मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई. 

जानकारी के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की मांग करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी शामली के कांधला का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

हाईकोर्ट के फैसले पर शंकराचार्य बोले
हाईकोर्ट के फैसले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू समुदाय बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है? लोगों में तरह-तरह की आशंकाएं थीं. लोगों को लगने लगा था कि हमारे गुरुजी ने कुछ गड़बड़ी की है. आज कम से कम प्रथम दृष्टया ही सही, लेकिन सबको पता तो चल गया कि मामला झूठा है. सुनवाई होती है और न्याय भी होता है. 

क्या है मामला
बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने  173 (4) के तहत जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आशुतोष की याचिका पर स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया के आदेश के बाद झूंसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों से कुकर्म की FIR दर्ज की थी. इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. और अब हाईकोर्ट उनकी याचिका मंजूर करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 13 मार्च को अग्रिम जमानत पर फैसला होगा. 

