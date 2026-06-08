आबिद प्रधान के वकील ने क्या पक्ष रखा

हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान की ओर से कहा गया कि उसका नाम मूल एफआईआर में नहीं था. उसके खिलाफ सह अभियुक्तों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है. उसका कहना था कि किसी भी अभियुक्त ने शुरुआती जांच के दौरान उसकी पहचान नहीं की है. बाद में सीबीसीआई की जांच में अभियुक्तों के बयान बदल गए. उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु भी नहीं बरामद की गई है. वहीं, मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ दोनों की ट्रॉयल के दौरान हत्या हो चुकी है. इससे उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त हो चुका है.