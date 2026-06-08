राज्य चुनें
Prayagraj News:प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. माफिया अतीक अहमद के कुख्यात गुर्गों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान, हिस्ट्रीशीटर जावेद और हिस्ट्रीशीटर रंजीत जेल से बाहर आ सकेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
राजू पाल हत्याकांड
बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में तीनों को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा के खिलाफ माफिया के तीनों गुर्गों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने माफिया के गुर्गों की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी.
कब हुई थी राजू पाल की हत्या
25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी. इसमें देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी. धूमनगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. इस हत्याकांड में माफिया अतीक उसके भाई अशरफ और इसरार अहमद, रंजीत, जावेद, आबिद प्रधान, गुलहसन और अब्दुल कवी समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. सीबीआई कोर्ट ने माफिया अतीक के गुर्गे आबिद प्रधान, इसरार अहमद, रंजीत, जावेद, गुलहसन और अब्दुल कवी को मार्च 2024 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
उम्रकैद की सजा सुना चुकी है कोर्ट
राजू पाल की पत्नी पूजा पाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था. शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की. बाद में सीबीसीआईडी को जांच सौंपी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नए सिरे से जांच कर 10 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था. ट्रायल कोर्ट ने आबिद सहित अन्य को धारा 120-बी, 147, 148, 307, 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
आबिद प्रधान के वकील ने क्या पक्ष रखा
हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान की ओर से कहा गया कि उसका नाम मूल एफआईआर में नहीं था. उसके खिलाफ सह अभियुक्तों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है. उसका कहना था कि किसी भी अभियुक्त ने शुरुआती जांच के दौरान उसकी पहचान नहीं की है. बाद में सीबीसीआई की जांच में अभियुक्तों के बयान बदल गए. उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु भी नहीं बरामद की गई है. वहीं, मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ दोनों की ट्रॉयल के दौरान हत्या हो चुकी है. इससे उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त हो चुका है.