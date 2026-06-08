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राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को बड़ी राहत! जेल से बाहर आएगा माफिया अतीक का गुर्गा आबिद प्रधान

Raju Pal Murder Case: 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी. माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ समेत आबिद प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 08, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:18 PM IST
राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को बड़ी राहत! जेल से बाहर आएगा माफिया अतीक का गुर्गा आबिद प्रधान
Image Credit: Raju Pal Murder Case

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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