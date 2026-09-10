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पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत, 6 साल बाद धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत; जानें क्यों नहीं आएंगे जेल से बाहर?

Umakant Yadav Bail News: पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज के मामले में जमानत मिल गई है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याची 6 साल से जेल में बंद है. अभी तक मुकदमे में याची के खिलाफ आरोप तक तय नहीं हो पाया है. ऐसे में यांची को आगे हिरासत में रखना स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 10, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:30 AM IST
पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत, 6 साल बाद धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत; जानें क्यों नहीं आएंगे जेल से बाहर?
Image Credit: Allahabad High Court News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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