/पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत, 6 साल बाद धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत; जानें क्यों नहीं आएंगे जेल से बाहर?

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Allahabad High Court Umakant Yadav Bail News/ मो. गुफरान: जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. हालांकि, कई अन्य गंभीर मामलों में जमानत लंबित होने और सजा सुनाए जाने की वजह से उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा.
6 साल से जेल में बंद रहने पर कोर्ट की टिप्पणी
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया. अदालत ने कहा कि याची पिछले 6 सालों से जेल में बंद है और इतने लंबे समय के बाद भी मुकदमे में उनके खिलाफ आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना आरोप तय हुए किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद पूर्व सांसद की सशर्त जमानत याचिका स्वीकार कर ली.
2017 में दर्ज हुआ था मामला
यह पूरा मामला जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाने से जुड़ा है. 2017 में शिकायतकर्ता संजीव जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी. इसी मामले में राहत पाने के लिए पूर्व सांसद की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.
जमानत मिलने के बाद भी क्यों रहेंगे जेल में?
भले ही हाईकोर्ट ने इस मामले में उमाकांत यादव को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी रिहाई अभी संभव नहीं है. पूर्व सांसद के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके अलावा, 1992 के चर्चित आजमगढ़ राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) सिपाही हत्याकांड में 2022 में जौनपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अन्य मामलों में जमानत न मिलने और सजा जारी रहने की वजह से उन्हें अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा.
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