/पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत, 6 साल बाद धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत; जानें क्यों नहीं आएंगे जेल से बाहर?

6 साल से जेल में बंद रहने पर कोर्ट की टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया. अदालत ने कहा कि याची पिछले 6 सालों से जेल में बंद है और इतने लंबे समय के बाद भी मुकदमे में उनके खिलाफ आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना आरोप तय हुए किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. कोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद पूर्व सांसद की सशर्त जमानत याचिका स्वीकार कर ली.