पूर्व सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत, 7 साल बाद जेल से बाहर आएगा पूर्वांचल का बाहुबली!

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव को बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा कि याची जमानत के बाद हर दूसरे माह के पहले सप्ताह थाने में हाजिरी लगाएगा. अपने नाम की कोई भी अचल संपत्ति न तो हटाएंगे और न ही बेचेंगे. पूर्व सांसद उमाकांत यादव ने कोर्ट में जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बता दें कि जौनपुर के शाहगंज थाने में पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ मामले में सजा हुई है. उमाकांत यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत पर रिहाई की गुहार लगाई थी. उमाकांत यादव ने कहा कि वह 72 वर्ष के हैं और 7 साल से जेल में सजा काट रहे हैं. हाईकोर्ट में दाखिल अपील में कहा, उसकी अपील जल्द निस्तारित होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए.

जीआरपी सिपाही हत्‍याकांड में आरोपी

हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उमाकांत यादव के खिलाफ कुल 35 अपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें 25 में वह बरी हो चुका है. 4 फरवरी 1995 में जीआरपी सिपाही हत्‍याकांड मामले उमाकांत यादव को जेल हुई है. इस मामले में उमाकांत यादव समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

उमाकांत यादव का सियासी सफर

उमाकांत यादव 1991 में बीएसपी से खुटहन विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बना. इसके बाद 1993 में सपा-बसपा गठबंधन से दूसरी बार इसी सीट से विधायक बना. 1996 में सपा-बसपा का गठबंधन टूटने के बाद उमाकांत यादव बीएसपी छोड़कर सपा के साथ चला गया और विधायक बना. 2002 के चुनाव में उमाकांत ने बीजेपी-जदयू गठबंधन से खुटहन से ही चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा.

