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इलाहाबाद हाईकोर्ट से गौकशी के आरोपी को राहत, NSA की कार्रवाई रद्द

Prayagraj News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नज़रबंद किए गए गौकशी के आरोपी को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कथित गौकशी की घटना किसी चहारदीवारी के भीतर हुई है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 29, 2026, 10:33 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से गौकशी के आरोपी को राहत, NSA की कार्रवाई रद्द

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नज़रबंद किए गए गौकशी के आरोपी को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कथित गौकशी की घटना किसी चहारदीवारी के भीतर हुई है और उससे सार्वजनिक शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई, तो ऐसे मामले में NSA लगाना उचित नहीं माना जा सकता. 

जानें क्या है मामला ? 
यह मामला उत्तर प्रदेश के शामली निवासी समीर से जुड़ा है.  समीर की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर NSA के तहत की गई नजरबंदी को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ 23 अप्रैल 2025 को गौकशी का मुकदमा दर्ज किया गया था.  इसी मामले के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 21 जुलाई 2025 को उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी. सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि कथित घटना घर के भीतर हुई थी और उसका सार्वजनिक जीवन, कानून-व्यवस्था अथवा सामाजिक शांति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा.  ऐसे में केवल आपराधिक मुकदमे के आधार पर NSA जैसी कठोर कार्रवाई करना कानून के दायरे से बाहर है. 

मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था में अंतर होता है.  यदि किसी घटना से आम जनजीवन प्रभावित नहीं होता और न ही उससे सार्वजनिक अशांति फैलती है, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चहारदीवारी के भीतर हुई कथित गौकशी की घटना से सार्वजनिक शांति भंग होने का कोई ठोस आधार नहीं बनता.  इसलिए याची के खिलाफ NSA के तहत की गई नजरबंदी की कार्रवाई टिकाऊ नहीं है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि समीर किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए. इस फैसले को NSA के दुरुपयोग पर अदालत की सख्त टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है. 

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