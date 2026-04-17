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तंजील अहमद हत्याकांड में नया मोड़, फांसी पर अटका फैसला, हाईकोर्ट की लार्जर बेंच करेगी अंतिम सुनवाई

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में देश को झकझोर देने वाले तंजील अहमद हत्याकांड में एक नया और बेहद अहम मोड़ सामने आया है. एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की निर्मम हत्या के मामले में दोषी रैयान की फांसी की सजा को लेकर अब जजों के बीच ही मतभेद हो गया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:57 PM IST
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Tanzil Ahmed murder case
Tanzil Ahmed murder case

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड के दोषी रैयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में भिन्नता सामने आ गई है. जिसके चलते डिविजन बेंच ने मामले को हाईकोर्ट की लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिया है. 

चीफ़ जस्टिस द्वारा नामित तीन जजों की लार्जर बेंच अब रैयान की फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास में यह अपने आप में अनुठा मामला है,
जब ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर जजों के फैसले में भिन्नता के चलते लार्जर बेंच को मामला ट्रांसफर किया गया है.

कब का है ये मामला?
बता दें कि बिजनौर के स्योहारा में 2 अप्रैल 2016 को एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड के बाद मामले में आरोपी बनाए गए रैयान और मुनीर को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. जिसके फांसी की सजा के खिलाफ दोषी ठहराए गए रैयान और मुनीर की तरफ से फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई. 

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हाईकोर्ट की लार्जर बेंच करेगी अंतिम सुनवाई
हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान मुनीर की मौत हो गई. जबकि रैयान को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अप्रैल के पहले सप्ताह में रेयान की फांसी की सजा को रद्द कर दिया. जिसके बाद मामला हाईकोर्ट की डिविजन बेंच पहुंचा. शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सीआरपीसी की धारा 393 के तहत मामले को लार्जर बेंच के समक्ष ट्रांसफर कर दिया. अब दोषी रैयान के मामले में तीन जजों की लार्जर बेंच मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी.

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सैयद काशिफ़ अब्बास रिज़वी के मुताबिक अब लार्जर बेंच तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड के दोषी रैयान की अपील पर अंतिम सुनाएगी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फांसी की सजा रद्द किए जाने के चलते कुछ दिनों पहले ही रैयान जेल से रिहा हो गया है. जिसके बाद अब उसे फिर से कस्टडी में लेने के लिए लार्जर बेंच में सुनवाई के दौरान यह बात उठाई जाएगी. चूंकि हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले को लार्जर बेंच में भेज दिया है, इस लिए सिंगल बेंच का फैसला लागू नहीं होता है. इस लिए दोषी की सजा लार्जर बेंच का फैसला आने तक बरकरार रहेगा. 

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