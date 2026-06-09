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इलाहाबाद हाईकोर्ट: दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की याचिका पर सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई हुई. यह मामला उनके पास दो पैन कार्ड होने के विवाद और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा से संबंधित है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 09, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:07 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट: दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की याचिका पर सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

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