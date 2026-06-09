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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई हुई. यह मामला उनके पास दो पैन कार्ड होने के विवाद और निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा से संबंधित है. हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
क्या है पूरा मामला?
आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे. इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में सजा को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि निचली अदालत का निर्णय कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और सजा को बढ़ाने का फैसला अनुचित है.
हाईकोर्ट का निर्देश
जस्टिस जय प्रकाश तिवारी की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, कोर्ट ने निचली अदालत से इस मामले से संबंधित सभी मूल दस्तावेज और अभिलेख अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से पेश करने को कहा है.
अदालत का मानना है कि मामले के तथ्यों की सही जानकारी के लिए निचली अदालत के रिकॉर्ड का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सजा बढ़ाने का आधार क्या था और क्या इसमें कानूनी प्रक्रिया का सही पालन किया गया है या नहीं.
अगली सुनवाई कब?
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने इस मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया है. अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत क्या रुख अपनाती है.
कानूनी लड़ाई का महत्व
आजम खान के लिए यह कानूनी लड़ाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उन पर चल रहे अन्य मुकदमों के बीच 'दो पैन कार्ड' वाला यह मामला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है. उनके अधिवक्ता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अदालत से उन्हें राहत मिले. वहीं, राज्य सरकार इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है.