क्या है पूरा मामला?

आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे. इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में सजा को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका तर्क है कि निचली अदालत का निर्णय कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और सजा को बढ़ाने का फैसला अनुचित है.