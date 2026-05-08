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इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के हलफनामे पर सुनवाई, वकीलों की गरिमा का मामला गरमाया

Prayagraj News:  इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के गंभीर मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है.  यह पूरा विवाद अधिवक्ता अमित कुमार सिंह द्वारा दायर की गई एक याचिका से शुरू हुआ है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 10:57 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट: पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के हलफनामे पर सुनवाई, वकीलों की गरिमा का मामला गरमाया

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान:  उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के गंभीर मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है.  यह पूरा विवाद अधिवक्ता अमित कुमार सिंह द्वारा दायर की गई एक याचिका से शुरू हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पत्राचार के दौरान अधिवक्ताओं के लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जो न केवल अमर्यादित है, बल्कि वकील समुदाय की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है. 

जानें क्या है मामला ? 
दरअसल, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने पूर्व में कड़ा रुख अपनाया था, जिसके निर्देश पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने अब अदालत के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने प्रशांत कुमार का पक्ष मजबूती से रखा और हलफनामे में दी गई दलीलों से कोर्ट को अवगत कराया. दूसरी ओर, याची अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ताओं को न्याय प्रणाली का अनिवार्य अंग माना जाता है और उनके विरुद्ध की गई कोई भी गलत टिप्पणी कानूनी बिरादरी के मनोबल को प्रभावित करती है.

 

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प्रशांत कुमार के विवादित पत्र को लेकर चल रही इस कानूनी जंग में अब अगली नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है, जिसके लिए 13 मई की तारीख निर्धारित की गई है. उस दिन सुबह 10 बजे से अदालत मामले की मेरिट और दाखिल किए गए हलफनामे के तथ्यों पर फिर से सुनवाई करेगी. न्याय जगत में इस मामले को कार्यपालिका और बार के बीच के संबंधों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट पूर्व डीजीपी के स्पष्टीकरण को किस तरह स्वीकार करता है और वकीलों की गरिमा को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी करता है.

यह भी पढ़ें : यूपी एटीएस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध, जानिए कैसे खाते में आती थी रकम?
 

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