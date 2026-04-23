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यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में होगी बहल; जानिए कितनी बार टली?

UP Panchayat Election Allahabad High Court Hearing: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. 26 मई को मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. पिछली चार तारीखों से लगातार मामले की सुनवाई टल चुकी है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:16 AM IST
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Allahabad High Court Hearing
Allahabad High Court Hearing

UP Panchayat Election Allahabad High Court Hearing: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी. पिछली चार तारीखों से लगातार मामले की सुनवाई टल चुकी है. यह जनहित याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की तरफ से दाखिल की गई है. इस याचिका में यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई है.

निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब
राज्य निर्वाचन आयोग पहली सुनवाई के बाद जवाब दाखिल कर चुका है. याचिकाकर्ता की तरफ से ग्राम पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराने की मांग की गई है. 26 मई को यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई टल चुकी है. इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था. 

चुनाव प्रक्रिया पूरी कराना संभव है या नहीं?
हाईकोर्ट का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल तय है. पहली बैठक से पांच साल की अवधि के लिए कार्यकाल होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कराना संभव है या नहीं?

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समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग
यह याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल हुई है. इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है. अब तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. याचिकाकर्ता ने यूपी में समय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की है. 

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?
इसमें कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई तैयारी नहीं हुई है और न ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है. याचिकाकर्ता की मांग है कि अगर चुनाव समय पर नहीं कराए जाते हैं तो इससे स्थानीय शासन व्यवस्था पर असर पड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए. ताकि समय पर चुनाव हो सके.
 
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