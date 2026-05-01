इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमाकांत यादव की याचिका पर सुनवाई, सीएमओ से मांगी गई इलाज की रिपोर्ट

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. बाहुबली नेता उमाकांत यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके इलाज को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने हृदय रोग से पीड़ित उमाकांत यादव की स्वास्थ्य स्थिति पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

हाईकोर्ट ने पूछे अहम सवाल

दरअसल, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीएमओ से स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या उमाकांत यादव का दिल का ऑपरेशन हुआ है या नहीं. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि उन्हें अब तक किस प्रकार का उपचार दिया गया है और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति क्या है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है.

जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी

उमाकांत यादव की तीन जमानत याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यादव गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं और उन्हें बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई है.

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पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश

गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने उमाकांत यादव के इलाज को लेकर निर्देश जारी किए थे. कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेदांता अस्पताल रेफर किया जाए. साथ ही उनके इलाज की निगरानी की जिम्मेदारी सीएमओ को सौंपी गई थी.

इलाज की निगरानी पर कोर्ट सख्त

हाईकोर्ट अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके पूर्व आदेशों का सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं. इसी कारण कोर्ट ने सीएमओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उमाकांत यादव को उचित इलाज मिल रहा है या नहीं.

20 मई को अगली सुनवाई

इस मामले में अब सभी की नजरें 20 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा, जिसमें जमानत याचिका पर निर्णय भी शामिल हो सकता है.

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