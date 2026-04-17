पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट से नोटिस जारी, जानें क्या है पूरा मामला

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अधिवक्ताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 28 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिविजन बेंच अधिवक्ता अमित कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

याची अधिवक्ता सैय्यद उमर ज़ामिन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह की हिस्ट्रीशीट प्रयागराज के शिवकुटी थाने में खोली गई है. जिसको रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अमित कुमार सिंह ने रिट दाखिल की है. रिट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र संज्ञान में लाया गया, उस पत्र में अधिवक्ताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी.

हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर नाराज़गी जताते हुए तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. याची अधिवक्ता सैय्यद उमर ज़ामिन ने कहा कि कोर्ट अगर जवाब से संतोषजनक नहीं पाया गया तो मामले में हाईकोर्ट पूर्व डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी आदेश पारित कर सकता है.

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हिस्ट्रीशीट बनी गले की हड्डे!

अधिवक्ता अमित कुमार सिंह की प्रयागराज के शिवकुटी थाने में हिस्ट्रीशीट खोली गई है, जिसको रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की गई है, जिसमें प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के साथ एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश और तत्कालीन डीजीपी रहे प्रशांत कुमार समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है.

हाईकोर्ट में अधिवक्ता अमित कुमार सिंह की याचिका पर संबंधित अधिकारियों का जवाब भी दाखिल किया जा चुका है. अब अधिवक्ताओं को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. माना जा रहा है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कोर्ट पूर्व डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी पारित कर सकता है.

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