Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3120729
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

धर्म नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी

Allahabad High Court News: प्रयागराज में अंतरधार्मिक लिव-इन संबंधों को लेकर एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक विरोध और धार्मिक असहमति से ऊपर है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे जोड़ों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad High Court
Allahabad High Court

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अंतरधार्मिक लिव-इन संबंधों को लेकर एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक विरोध और धार्मिक असहमति से ऊपर है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे जोड़ों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि उनके जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा हो.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, यह मामला कुल 12 अंतरधार्मिक जोड़ों की याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्होंने अपने परिवार और समाज से संभावित खतरे का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद का साथी चुनने और साथ रहने का पूर्ण अधिकार है. यह अधिकार संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आता है.

स्वतंत्रता धर्म से ऊपर
खबर के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि जब समलैंगिक संबंधों को लेकर न्यायपालिका ने स्पष्ट रुख अपनाया है, तो केवल अंतरधार्मिक होने के आधार पर किसी संबंध पर आपत्ति क्यों की जाए. कोर्ट ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों का साथ रहना अपराध नहीं है और न ही इसके लिए धर्म परिवर्तन अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म परिवर्तन पर भी स्पष्टता
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लिव-इन संबंध में रहने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं है.धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून केवल उन मामलों में लागू होता है, जहां जबरन, धोखे या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया हो. स्वेच्छा से साथ रहने वाले बालिग जोड़ों पर यह कानून स्वतः लागू नहीं किया जा सकता.

सुरक्षा सुनिश्चित करना
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी जोड़े के जीवन या स्वतंत्रता पर खतरा मंडराता है, तो उन्हें सुरक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है. कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की उत्पीड़न की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करें.

निजी जीवन में दखल पर रोक
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरधार्मिक जोड़ों के निजी जीवन में समाज या परिवार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. जब तक दोनों पक्ष बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तब तक उनके संबंध को अवैध नहीं ठहराया जा सकता.

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: पहली बार कब हुई अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात? यौन शोषण मामले में पीड़ित बच्चों से विवेचक ने पूछे ये सवाल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- लिव-इन जोड़ों को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी
UP Politics
यूपी कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल!तीसरे डिप्टी CM के जरिए जातीय समीकरण साधेगी BJP
prayagraj news
पहली बार कब हुई अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात? यौन शोषण केस में पीड़ितों के बयान दर्ज
Sambhal news
संभल में इस बार भी नहीं लगेगा नेजा मेला, जानें किसके याद में लगता है यह मेला
Haldwani news
19 महीने की बेबी मेहर का कमाल, 1 मिनट 40 सेकेंड में दिए 25 सवाल के जवाब; रचा इतिहास
Lalitpur Accident
तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, 3 की मौत, इंदौर जा रही थी स्लीपर बस
up breaking news
UP Breaking News Live: सीएम योगी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन, हाईकोर्ट में कई बड़ी सुनवाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
मुनस्यारी बनी छोटा स्विट्जरलैंड, बर्फबारी से जमी झीलें-झरने,पहाड़ों में फिर लौटी ठंड
meerut fire
मेरठ में दो घंटे तक धधकता रहा कारोबारी का मकान,5 मासूम समेत 6 लोगों की जलकर मौत
Pooja Pal
'मुलायम पुत्र राज करेगा' गाने पर पूजा पाल का तंज, सपा के 'असली चेहरे' को किया बेनकाब