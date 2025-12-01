अब्दुल्ला आजम के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई से किया इनकार, पहले पिता का केस भी किया था अलग

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अहम अपडेट सामने आया है. सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की याचिका पर होने वाली सुनवाई से जस्टिस समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया है.
Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर होने वाली सुनवाई से जस्टिस समीर जैन ने स्वयं को अलग कर लिया. यह मामला रामपुर में कथित अवैध प्लॉटिंग से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
अब्दुल्ला आजम ने चार्जशीट और मुकदमे की पूरी कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन जस्टिस समीर जैन ने इसे चीफ जस्टिस की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया. ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले भी जस्टिस समीर जैन ने आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था. अब यह देखना होगा कि चीफ जस्टिस मामले को किस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करते हैं.
जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई से अलग होने की वजह स्पष्ट नहीं की, लेकिन उनके हटने के बाद अब्दुल्ला आज़म से जुड़े सभी मामलों की जिम्मेदारी अन्य पीठ को सौंपी गई है. यह हाईकोर्ट के इतिहास में दुर्लभ मामला है जब एक जज ने एक ही व्यक्ति से जुड़े सभी मामलों से खुद को अलग किया.
